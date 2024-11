Svetovni mediji neizprosni do Dončića: 'Njegova obramba je obupna'

Slednji je šest sekund pred iztekom igralnega časa izkoristil začetniško napako v obrambi Luke Dončića in Najija Marshalla za lahki točki, ki sta nekdanjemu velikemu finalistu lige NBA prinesli dragoceno, šele tretjo zmago v sezoni. Svetovni mediji so se le nekaj minut po četrtem zaporednem porazu Mavsov nič kaj prijazno lotili prve violine teksaške franšize, ki po njihovih besedah vsaj na začetku sezone ne blesti. Še več, Dončićeva igra v obrambi je "obupno slaba, ki trenerju Jasonu Kiddu povzroča vse več preglavic. Tudi sam Kidd naj bi po nekaterih sicer neuradnih informacijah že izgubil zaupanje slačilnice, kar bi v nadaljevanju sezone lahko prineslo še več težav za moštvo, ki so mu mnogi v začetku jeseni napovedovali boj za sam vrh zahodne konference," so med drugim zapisali pri ESPN.

Način, kako sta vse skupaj v obrambi pri zadnjem napadu Utaha odigrala že omenjena Dončić in Marshall, spada v rubriko 'saj ni res, pa je'. "To je bilo nonšalantno, brez vsakršne želje po zaustavitvi napada tekmeca, s čimer bi se Dallas dokopal do podaljška. Tako pa so utrpeli zagotovo najtežji poraz v sezoni proti ekipi, ki je obsojena na obrobno vlogo v letošnji sezoni," je šel ESPN še korak dlje pri kritikah na račun prvega zvezdnika Dallasa.

Kidd je po tekmi hitel pojasnjevati, da je med Dončićem in Marshallom prišlo do nesporazuma. "To je bil klasičen komunikacijski 'flop'. Nič drugega," je uvodoma dejal strateg Mavericksov in nadaljeval: "V tem trenutku očitno še nismo na ravni, da bi dobivali tekme v tesnih končnicah. To je boleč in neizogiben del procesa zorenja nekoliko prevetrenega moštva. Igralci se še iščejo pri določenih stvareh, zato prihaja do napak tako v organizaciji napada kot tudi v obrambi. Verjamem, da se bo naša krivulja rezultatov prej ali slej obrnila navzgor."