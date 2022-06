Repi kaotičnega finala lige ABA: Partizan izstopil iz srbske lige

Če bo vodstvo srbske lige upoštevalo pravila, bo Partizan, ki bi se moral v polfinalu meriti z FMP-jem, drugi polfinalni par pa sestavljata Crvena zvezda in Mega, v naslednji sezoni moral igrati v drugi srbski ligi. "Na vseh petih tekmah so se dogajali incidenti, v katerih so bili ogroženi igralci, trenerji... To je bila sramota srbske in regionalne košarke in Partizan ne bo dovolil, da bi se nekaj takega ponovilo v državnem prvenstvu. Ne želimo več sodelovati v dogodkih, v katerih nas neodgovorni posamezniki iz obeh navijaških taborov sramotijo pred svetom in se izživljajo s huliganskimi vložki," so sporočili iz Partizana in opozorili, da imajo posamezniki monopol nad odločitvami, kar se mora v prihodnosti spremeniti.