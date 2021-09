Reprezentanca 3x3 optimistično v Francijo

Na evropskem prvenstvu v košarki 3x3 v Parizu bo zaigralo po 12 moških in ženskih reprezentanc. Ekipe so razdeljene v štiri skupine s po tremi udeleženci, iz vsake skupine pa v četrtfinale napredujeta po dve najboljši ekipi. Slovenija bo na prvenstvu nastopila z moško reprezentanco. Slednja bo v primerjavi z zadnjimi velikimi tekmovanji v Parizu zaigrala v precej spremenjeni zasedbi. Tako na igrišču ne bomo spremljali Adina Kavgića, Anžeta Srebovta in Gašperja Ovnika, ki je zaključil svojo košarkarsko kariero. Ob preostalem "Pirančanu" Simonu Finžgarju bodo tako slovenske barve branili Stojan Đekanović, Tjaž Rotar in Mensud Julević. Slovenci bodo v predtekmovanju zaigrali v skupini D, kjer jim družbo delata udeleženka olimpijskih iger v Tokiu Poljska in Estonija. Obe tekmi varovance selektorja Matica Vidica čakata v petek. Ob 18.50 se bodo pomerili z Estonci in ob 20.40 s Poljaki. V izločilne boje napredujeta najboljši dve ekipi posamezne skupine, "slovenska" skupina B pa se v četrtfinalu križa s skupino D, v kateri bodo igrali Nizozemska, Rusija in Izrael. Tudi v tej skupini so vse tekme na sporedu v petek, v soboto pa bodo moči merile še reprezentance v skupinah A (Srbija, Belgija in Ukrajina) ter C (Litva, Avstrija in Francija). Izločilni boji ter vse končne odločitve so na sporedu v nedeljo. "S soigralci se veselimo nastopa na evropskem prvenstvu in že komaj čakamo, da stopimo na igrišče. V skupini nas čakata stara znanka Poljska in Estonija. Smo dobro pripravljeni in optimistično razpoloženi. Gremo iz tekme v tekmo in čeprav bomo nastopili v spremenjeni zasedbi, mislim, da se bomo pokazali v dobri luči," je za uradno spletno stran KZS dejal Mensud Julević.



Slovenski košarkarji v košarki 3x3 so se z evropskih prvenstev, kot poroča spletna stran KZS, že vračali z medaljami. Leta 2016 so se veselili naslova evropskega prvaka, v letih 2014 in 2017 so osvojili drugo mesto, leto dni kasneje pa še bronasto kolajno. Leta 2019 so obstali v kvalifikacijah za nastop na evropskem prvenstvu, minulo leto pa prvenstvo zaradi epidemije covida-19 ni bilo odigrano. Slovenci se tako na evropski oder vračajo po treh letih. Reprezentanca se je za nastop na prvenstvu pripravljala v Ljubljani skupaj z ekipo Jeddah, ki nastopa na Fibinih turnirjih svetovne serije in jo vodi Aleš Kunc.