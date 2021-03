Reprezentanca v košarki 3x3 v boj za nastop na olimpijskih igrah

Slovenska reprezentanca bo nastopila v skupini C skupaj s Francijo, Katarjem, Filipini in Dominikansko republiko. V skupini A so Mongolija, Poljska, Brazilija, Turčija in Češka, v skupini B ZDA, Litva, Belgija, Južna Koreja in Kazahstan (v zadnjem trenutku je zamenjal Novo Zelandijo), v skupini D pa Nizozemska Latvija, Kanada, Hrvaška in Avstrija. V izločilne dvoboje se uvrstita po dve najboljši reprezentanci iz vsake skupine, slovenska skupina C pa se v četrtfinalu križa s skupino A, so sporočili s Košarkarske zveze Slovenije (KZS).

V Tokio bodo v obeh konkurencah odpotovale tri najboljše reprezentance s turnirja v Gradcu. Te se bodo pridružile Japonski, Srbiji, Rusiji in Kitajski v moški ter Rusiji, Kitajski, Mongoliji in Romuniji v ženski konkurenci, ki so na olimpijski turnir uvrščene neposredno. Na igrah bo v vsaki kategoriji namreč nastopilo osem reprezentanc. Zadnjega potnika na OI bo dal drugi kvalifikacijski turnir v madžarskem Debrecenu, ki bo na sporedu od 4. do 6. junija. Slovenska moška reprezentanca bo na Madžarskem nastopila v primeru, če si nastopa na OI ne bi zagotovila že na turnirju v Gradcu.

Vidic: Čaka nas izjemno težko delo

Slovenska reprezentanca se na turnir že pospešeno pripravlja. Treningi potekajo štirikrat do petkrat tedensko v športni dvorani Baza oziroma dvorani Gimnazije Šentvid. Reprezentančni kandidati za nastop na olimpijskih kvalifikacijah so Gašper Ovnik, Simon Finžgar, Adin Kavgić, Anže Srebovt, Tjaž Rotar, Mensud Julević, Milan Kovačević, Gašper Jordan Rojkoin Stojan Đekanović, na pripravah pa so na pomoč priskočili še Mirko Mulalić, Jakob Jesih in Dejan Mlakar.

"Program dela za naslednje tri mesece je zastavljen. Res pa je, da je trenutna epidemiološka situacija zelo nepredvidljiva in sama izvedba programa zahteva kar nekaj prilagajanja. Nastop na olimpijskih igrah so sanje vsakega športnika, tako da so motiv in želje reprezentance jasni. Pri tem pa vsekakor nismo osamljeni in čaka nas izjemno težko delo. V lovu olimpijske vozovnice smo ena izmed šestih reprezentanc, ki ima dve priložnosti. Verjamem v ekipo in prepričan sem, da bomo vsi skupaj naredili vse, da se bomo veselili poti v Tokio," je dejal Matic Vidic, selektor slovenske reprezentance.