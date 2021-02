Slovenci v polni postavi: Sekulić zvečer že na parketu z ekipo

"Po kosilu se je izbrani vrsti priključil še selektor Aleksander Sekulić ter takoj zavihal rokave. Sestanku s trenerskem štabom je sledil še sestanek z reprezentanti, v večernih urah pa sledi še prvi trening," so zapisali na spletni strani KZS. Slovenci so si sicer že zagotovili nastop na evropskem prvenstvu prihodnje leto, ki ga bodo gostile Nemčija, Italija, Češka in Gruzija.

"Glede na to, da tekem lastne ekipe nisem vajen spremljati prek televizijskega zaslona, sem bil novembra kar malce nervozen,"je priznal center Žiga Dimec. "Videti je bilo, da so se fantje zavedali, kaj sta ti dve tekmi prinašali in sem bil zelo vesel, da so nalogo odlično opravili ter nam že priigrali nastop na evropskem prvenstvu. Ponosen sem, da sem sedaj spet zraven, saj vedno rad oblečem slovenski dres. S selektorjem Sekulićem sva bila v stiku že novembra, tudi pred tokratnim zborom sva se slišala in komaj čakam, da gremo v dvorano. Veselim se teh dveh tekem in naša obveza je, da nadaljujemo z dobrimi igrami in pokažemo, kaj znamo,"je dodal Dimec.