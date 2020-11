Reprezentančna košarka je nazaj. Z njo tudi Dončić?

Slovenske reprezentantke, ki imajo odlično izhodišče, da si tretjič zapored zagotovijo nastop na Eurobasketu, so v Grčiji že vstopile v t. i. mehurček. Prvo kvalifikacijsko tekmo za EuroBasket, med katero v dvorani ne bo gledalcev, bodo v četrtek, 12. novembra, ob 15.50 odigrale proti Islandiji s prenosom na Kanalu A in VOYO. Proti domači Grčiji se bodo pomerile v soboto, 18. novembra, ob 18.50, tudi to tekmo si bodo gledalci lahko ogledali na Kanalu A in VOYO.

Športna novinarka in voditeljica Športa v oddaji 24UR Sanja Modrić je strnila misli glede nove novinarske realnosti, kot je poimenovala trenutno stanje: "Vesela sem, da se reprezentančna košarka vrača, a glede novega dela imam mešane občutke. Vse je drugače, vse je na daljavo – z ekipami se je nemogoče srečati, vse novinarsko delo opravljamo prek videokonferenc."

Sanja, ki je z reprezentantkami in trenerjem pred tekmami že opravila veliko pogovorov, pravi, da dekleta preveva prava zmagovalna miselnost: »Čeprav so v mehurčku, so optimistična, verjamejo v tretjo zaporedno uvrstitev na Eurobasket. Njihova prednost je tudi ta, da je ekipa že dalj časa enaka, tako da se med seboj poznajo in uigranost poteka hitreje.«