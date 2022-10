Reprezentančni branilec Nikolić bo igral v italijanski ligi

Aleksej Nikolić je bil nazadnje član španskega San Pablo Burgosa, sedaj bo 27-letni branilec nosil dres Dinama, saj bo zamenjal poškodovanega Američana Chrisa Dowa. Slovenski košarkar je že prestal zdravniški pregled in bo že na voljo trenerju Pieru Bucchiju. V moštvu Dinama igra tudi Hrvat Filip Krušlin, ki je nosil dres Cedevite Olimpije v sezoni 2019/2020.

"Nikolić je močan, intenziven igralec, ki na igrišču vedno vloži veliko energije. Zna voditi ekipo in odlično pozna evropsko košarko, saj je igral v glavnih ligah, v Nemčiji, Franciji, Španiji in tudi v Italiji," so zapisali na klubski spletni strani.

Nikolić je kariero začel v Sarajevu, nato pa se je dokazal pri Bambergu v Nemčiji, kjer je igral tri leta (njegov trener je bil Andrea Trinchieri, ki je trener münchenskega Bayerna, kjer igra Žan Mark Šiško), osvojil dva naslova državnega prvaka in pokal, izkušnje pa je nabiral tudi v drugoligaškem Baunachu. Beograjski Partizan je nato z njim podpisal triletno pogodbo, v reprezentanci pa je že od 14. leta, največji dosežek je zlata medalja na EP leta 2017. Treviso si ga je močno želel v letih 2019/2020, v zadnjih dveh sezonah pa je igral za najprej za Gravelines v Franciji, nato za Burgos v Španiji.

Tako v Franciji kot v Italiji je Nikolić v povprečju na tekmo dosegal 11 točk z več kot štirimi podajami in več kot 45-odstotnim metom za tri točke, v Burgosu ga je po dobrem začetku zadržala manjša poškodba.

Sassari je po dveh krogih prvenstva (Lega A) na petem mestu šestnajstčlanskega tekmovanja, na prvih dveh tekmah je zbral po eno zmago in poraz.