Reprezentant Mirtič iz Heliosa h Krki

Tibor Mirtič je svojo košarkarsko pot začel pri ljubljanskem Slovanu, pri 15 letih pa je prišel v Domžale, kjer je šest sezon igral v dresu Kansai Heliosa. V Domžalah je uspešno sodeloval tudi z novim trenerjem Krke Dejanom Jakaro. Z dobrimi igrami je opozoril nase tudi selektorja članske reprezentance Aleksandra Sekulića, ki ga je povabil na priprave reprezentance za kvalifikacijski turnir v Pireju za olimpijske igre v Parizu. Priprave je žal zapustil zaradi poškodbe stopala.

"Za prihod v Krko sem se odločil, ker menim, da je to prava sredina za moj nadaljnji napredek in igralski razvoj. Ekipi Krke prinašam veliko energije, željo ter delovno vnemo. Upam, da se nam na domačih tekmah v naslednji sezoni pridruži čim več navijačev. Tudi z njihovo pomočjo bomo boljši in uspešnejši," se nastopa v dresu Krke v izjavi za uradno klubsko spletno stran veseli Mirtič.