Prepelič pred Madžari: Smo evropski prvaki in tako je treba pristopiti od prve minute

Klemen Prepeličskozi celotno sezono blesti v španskem prvenstvu in EuroCupu v dresu Joventuta, Jaka Blažičpa odlične predstave kaže v dresu Cedevite Olimpije. Veliko se pričakuje tudi od zadnje okrepitve, naturaliziranega košarkarja Jordana Morgana, ki bo skupaj zŽigo Dimcem – nedavnim pokalnim prvakom s Koper Primorsko – skušal zapolniti vrzel pod obema obročema, kjer ima ta reprezentanca pomanjkljivosti. "Res imam zelo dobro individualno sezono, klubsko nam sicer v zadnjem mesecu ne gre najbolje. A to zdaj ni pomembno. Reprezentanca je v prvem planu, gremo po dve zmagi," je v Mariboru zbranim novinarjem razlagal Prepelič. "Imamo spoštovanja vredno ekipo, predvsem z izkušnjami, z dodatno vrednostjo Jordana. Imamo kompletno ekipo 14 igralcev, ki so vsi lačni in željni igre. Madžarska in Avstrijja zagotovo nista velesili, mi smo konec koncev evropski prvaki – branimo to čast – in tako je treba pristopiti od prve minute," je naši novinarki Sanji Modrić na pripravah še zaupal član zlate slovenske reprezentance iz Istanbula. "Reprezentanco sem zelo pogrešal. Ne vem, če bom kapetan, verjetno pa je vsem nam jasno, da imamo par vodij v tej ekipi, ki imamo več izkušenj. Mi se moramo postaviti v ospredje od samega začetka. Imamo slabe izkušnje iz prejšnjih kvalifikacij, mislim pa, da smo za prvi dve tekmi sestavili zelo dobro reprezentanco,"je pristavil Prepelič.

Selektor Rado Trifunović bo na uvodu kvalifikacij za evropsko prvenstvo računal na 14 košarkarjev. Iz zadnje reprezentančne akcije, ko so Slovenci februarja 2019 v kvalifikacijah za SP izgubili v Turčiji ter doma premagali Ukrajino, so med izbranci Luka Rupnik,Edo Murić, Blaž Mesiček, Jan Kosi, Gregor Hrovat in Žiga Dimec. Med povratniki najdemo Blaža Mahkovica, ki je bil z reprezentanco na preostalih petih kvalifikacijskih ciklih za nastop na SP, Jurija Macuro, ki je nastopil septembra 2018 ter Klemna Prepeliča, Jako Blažiča in Alekseja Nikolića, ki so dres z državnim grbom nazadnje nosili junija 2018. Ognjeni krst pa se obeta novincem Alenu Hodžiću, Martinu Krampljuin Jordanu Morganu.