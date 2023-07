Reprezentanti na zbor prišli dobro pripravljeni: Vedeli smo, kaj nas čaka

Slovenija bo na spektaklu 2. avgusta v Stožicah gostila Grke ter se dva dni kasneje proti istim tekmecem pomerila še v Atenah. Iz Grčije se bo reprezentančna zasedba vrnila v Stožice, kjer se bo 8. avgusta srečala s Hrvaško, nato pa bo sledil nastop na zvezdniškem turnirju v Malagi. V okviru praznovanja stote obletnice delovanja španske košarkarske zveze se bosta v petek, 11. avgusta pomerili Slovenija in Španija, dan kasneje pa se bo slovenska izbrana vrsta pomerila še z Združenimi državami Amerike. Zaključek priprav bodo naši reprezentanti opravili v Tokiu, kjer bo 19. avgusta sledil še dvoboj proti Japonski. "Začetek priprav je vselej zelo naporen. Smo pa vedeli, kaj nas čaka, in na priprave prišli dobro pripravljeni. Delamo dobro, vzdušje v ekipi je odlično. Treningi so v teh dneh precej obsežni, saj veliko časa namenjamo fizični pripravi, že kar precej pa je tudi igranja košarke. Bo pa že v naslednjem tednu tako fizično kot psihično vse skupaj veliko lažje, saj nas čaka prva pripravljalna tekma proti Kitajski. Navijače bi pozval, da se na tekmi zberejo v čim večjem številu. Mi se že zelo veselimo, da se predstavimo javnosti," je bil izčrpen v izjavi za uradno spletno stran KZS Miha Lapornik.