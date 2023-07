Reprezentanti z Dončićem na čelu vstopajo v drugi del priprav

Za reprezentanti je naporen uvodni cikel priprav in na tekmi proti Kitajski se je poznalo, da imajo igralci težke noge. Tudi met še ni stekel, kot bi si želeli, sta pa pri vseh posameznikih bili vidni velika želja in energija. Na treningih v Ljubljani bo že veliko lažje. Vse več bo namreč igranja košarke in uigravanja številnih taktičnih domislic strokovnega štaba. Sledile pa bodo tudi kakovostne pripravljalne tekme.

Strokovni štab reprezentance je po uvodni pripravljalni tekmi proti Kitajski, ki so jo Slovenci dobili s 75:73, izvedel prvi rez znotraj ekipe. Tako slovenska reprezentanca priprave v Ljubljani nadaljuje brez Blaža Mahkovica (slednji se je pred dnevi dogovoril za podaljšanje pogodbe z domžalskim Heliosom), Mihe Lapornika in Urbana Klavžarja . Se bo pa ekipi v petek na treningu pridružil Luka Dončić , Vlatko Čančar pa bo z moštvom prvič vadil v soboto. Mike Tobey , ki individualno vadi v ZDA, naj bi v Slovenijo po dogovoru prispel 7. avgusta.

"Led je prebit. Za nami je zahteven uvodni cikel priprav in menim, da smo v Celju opravili dobro delo. Sedaj bo vse skupaj veliko lažje. Še posebej, ker si bo sledilo kar nekaj pripravljalnih tekem. Dan premora smo izkoristili za počitek. Takoj ob vnovičnem zboru v Ljubljani pa so misli znova pri košarki in verjamem, da bomo ob odličnem vzdušju stopnjevali našo pripravljenost in formo," je dosedanji potek priprav komentiral Žiga Dimec.