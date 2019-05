Revolucija v Petrol Olimpiji, obeta se združitev z zagrebško Cedevito

"Z veseljem lahko potrdimo, da potekajo pogovori s športnim prijateljem iz Zagreba, Košarkaškim klubom Cedevita Zagreb. Podrobnosti projekta vam bomo predstavili v torek, 4. junija 2019, ob 10.30 v dvorani Stožice. Z vami bosta predsednik kluba Petrol Olimpija Ljubljana Tomaž Berločnik ter predsednik kluba Cedevita Zagreb Emil Tedeschi ," so zmaji sporočili v današnji izjavi za javnost.

Zagrebška Cibona pa je na krilih nekdanjega člana Olimpije Damirja Markote v četrtek zvečer z velikim preobratom na še četrti zaporedni tekmi premagala mestnega tekmeca Cedevito in po letu 2013 znova postala državni prvak. Kolikor je mogoče razbrati, bi v Ljubljani nastal močan klub z razvojno-produkcijskim zaledjem v Zagrebu.

Kot dodaja, bi se načrti v Ljubljani uresničili ob 2,5 milijonov evrov proračuna združenega kluba. V Ljubljano bi se preselila celotna logistika petkratnih hrvaških prvakov in šestkratnih zmagovalcev pokala, vključno s trenerjem Rimcem. V Zagrebu bo ostala samo razvojna ekipa Cedevite, ki bo tekmovala v hrvaški košarkarski ligi.

Zgodba je jasna ali vsaj naj bi bila: Tedeschi namerava svoj projekt preseliti v Ljubljano, v Olimpijo, ki je izpadla v drugo Aba-ligo. S Cedevito naj bi povrnili status regionalnega prvoligaša že v prihajajoči sezoni in potem v Ljubljani gradili pot proti evropski ligi, ki naj bi ga sklenili v dveh letih, navajaJutarnji list.

Po prepričljivem porazu Cedevite od Cibone v štirih tekmah v finalu hrvaškega košarkarskega prvenstva, ni več skrivnost, da mecen Cedevite in predsednik uprave Atlantic Grupe Tedeschi seli svoj klub v Ljubljano, poroča danes Jutarnji list.O združevanju Cedevite in Petrol Olimpije, piše danes tudi Večernji list.

Sportske novostinavajajo celo višino denarnih vložkov, ti naj bi znašali 2,5 milijona evrov, v Ljubljano pa bi se preselil tudi del ekipe, v kateri bi bili Andrija Stipanović , Filip Krušlin , Domagoj Bošnjak in Darko Bajo .

Poudarja, da odločitev poslovneža Tedeschija temelji na mešanici dejstev, da so se leta neuspešno bojevali za sam vrh lige Aba in vstop v evroligo, do tega, da niso uspeli zaživeti med navijači v Zagrebu. Meni, da bo Tedeschijeva odločitev v prihodnjih nekaj dneh dobila tudi realna navodila, v katero smer se bo razvijala.

Večernji list izpostavlja, da je Tedeschi sit boja proti vetrnicam na Hrvaškem ter da je voden s poslovno logiko pripravljen investirati v slovensko košarko. Omenja, da je Tedeschi s svojimi poslovnimi partnerji v preteklih 14 letih vložil v hrvaško košarko približno 54 milijonov evrov.

Časnik obžaluje, da svoj čas ni prišlo do združitve Cedevite in Cibone, a tudi izpostavlja, da Tedeschi nikoli ni imel podpore zagrebške mestne uprave, kot je tega bila deželna Cibona, ki velja za najbolj priljubljeni in uspešni zagrebški košarkarski klub. Ocenjuje, da bo zamujeno priložnost zagrebškega župana Milana Bandića zdaj izkoristil prvi mož Ljubljane Zoran Janković.

Slovenski športni portal Sportal ob tem navaja, da ne v Cedeviti niti v Petrol Olimpiji ne želijo komentirati govoric, da bo novi klub prevzel tekmovalne pravice zagrebškega kluba in domovanje ljubljanskega.