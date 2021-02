Rezultatska kriza vse večja: Miami doživel nov poraz

Miami (7-13) je v svoji konferenci trenutno še mesto slabši od Dallasa in zaseda 13. mesto. Košarkarji 'Vročice', v katero se je po rahli poškodbi vrnil slovenski organizator igre Goran Dragić, so vodili s 111:101 vsega tri minute pred koncem, a so gostom iz Charlotta dovolili vrnitev. Redni del se je po trojki Malika Monka končal s 113:113, Jimmy Butler pa je zgrešil met za zmago.

V podaljšku je bil Charlotte (10-11) na krilih Gordona Haywarda in Devonteja Grahamaboljši in slavil zmago s 129:121. Dragić je za 'Vročico' dosegel tri točke, prispeval pa je še sedem skokov in osem podaj v 24:42 minute. Zadel je le en met iz igre (1/9).