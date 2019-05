Strokovni štab Dallasa obiskal Dončića: 'Slovenija je najlepša'

"Čudovito je, tu smo tri dni, videli smo veliko, je malce deževno, a Slovenija je lepa, ljudje so zelo prijazni,"je dejal Carlisle. "Pred Lukom je pomembno poletje, prehod v naslednjo sezono, vsekakor bo eden naših najboljših in najpomembnejših igralcev, vsako leto bo njegov nivo odgovornosti še rasel, zato je pomembno, da ima dobro poletje in dobre priprave."

'Nimam nikakršnih dvomov, da bo najboljši novinec'

Carlisle opozarja, da bo moral Dončić v drugo sezono med severnoameriško elito vstopiti v "najboljši formi življenja". Ljubljančan je v prvi sezoni po prestopu iz madridskega Reala blestel v vrstah Mavsov, kjer mu družbo že nekaj časa dela tudi latvijski zvezdnik Kristaps Porzingis, a nekdanji član New York Knicksov za svoj novi klub zaradi poškodbe še ni zaigral.

"Verjetno bo Luka naslednjo sezono naš najpomembnejši igralec, s Porzingisom bosta naša najkvalitetnejša igralca,"nam je med drugim še zaupal Carlisle. "Za Lukom je čudovito leto in nimam nikakršnih dvomov, da bo dobil tudi naziv najboljšega novinca leta v ligi NBA."

Brez načrtov za počitnice

Carlisle je v naš mikrofon dejal tudi, da je Slovenija "gotovo najlepša država", ki jih je kadarkoli obiskal, povsem spontano pa se je v pogovor vključil tudi 20-letni Ljubljančan, ki je zadovoljen s svojo pripravljenostjo po prvih nekaj treningih.

"Tu sem tri tedne, super je, da so me moji iz Dallasa prišli malo pogledat,"pravi Dončić. "Kar veliko so potovali, mislim, da je Dwight (Powell) prišel iz Dubaja. Bil je v Franciji, Rimu, tako da ... Onadva sta prišla iz Dallasa, tako da je bila dolga pot, a sem jim zelo hvaležen, da so tu. Je kar naporno. Ne vem, dva tedna sem imel počitka, zdaj pa začnemo s fitnesom, košarko, z vsem. Na začetku je vedno zelo naporno, a sem se ob začetku treningov počutil zelo dobro."

Glede počitnic je Dončić dejal, da nima še nikakršnih načrtov, o nagradi novinec leta pa je dodal: "V bistvu sem čisto pozabil na to. Vesel sem, če bom lahko to dobil in bomo videli, če bo uspelo."

Več o Dončićevih pripravah v Ljubljani si boste lahko ogledali v ponedeljkovih informativnih oddajah SVET in 24UR. Ne zamudite!