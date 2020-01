Odnesla ga je serija štirih porazov: Rimac ni več trener Olimpije

Košarkarski klub Cedevita Olimpija in trener Slaven Rimac sta se po domačem porazu v 17. kolu Lige ABA proti Koprčanom dogovorila za sporazumno prekinitev pogodbe. Ljubljančani so proti Koprčanom doživeli četrti zaporedni poraz, tako da letos še niso zabeležili zmage. Z njim so močno ogrozili svoj položaj na lestvici in uvrstitev med prve štiri ekipe, ki bodo napredovale v končnico. Njegov naslednik zaenkrat še ni znan, neuradni viri pa namigujejo na Jurico Golemca ali Jureta Zdovca.

Slaven Rimac FOTO: Miro Majcen

Slaven Rimac ni več glavni trener članskega moštva Košarkarskega kluba Cedevita Olimpija. Ljubljanski klub in hrvaški strokovnjak sta se po nedeljskem porazu v 17. kolu Lige ABA proti Koper Primorski dogovorila za sporazumno prekinitev pogodbe. Za Rimcem, hrvaškim košarkarskim strokovnjakom, je izredno bogata športna kariera. Svojo košarkarsko pot je začel leta 1989 v Dubravi, sklenil pa jo je leta 2012 v dresu francoskega Pau-Ortheza. V tem času je osemkrat postal hrvaški državni prvak, dvakrat turški državni prvak, osvojil pa je tudi po dva naslova hrvaškega in turškega pokalnega prvaka. Ostrostrelec iz Zagreba je bil leta 1996 član hrvaške članske reprezentance, ki je nastopila na poletnih olimpijskih igrah v Atlanti, leta 1997 pa je zaigral tudi na EuroBasketu, ki je potekal v Španiji.



Na trenerski stolček je Rimac prvič sedel leta 2013, ko je prevzel mesto pomočnika glavnega trenerja v hrvaški reprezentanci in zagrebški Ciboni.

Niz porazov je še toliko bolj nerazumljiv, saj Ljubljančani po izpadu iz evropskega pokala nastopajo le v enem tekmovanju oziroma imajo v enem tednu zgolj eno tekmo. Neuspehi proti Igokeji, Partizanu, Mornarju in Kopru Primorski so dokončno odnesli Slavena Rimca.

Prav pri slednji je leta 2013 tudi zasedel mesto glavnega trenerja, in v sezoni 2013/14 osvojil naslov prvaka Lige ABA. Leta 2017 se je kot pomočnik glavnega trenerja Jureta Zdovca preselil k Cedeviti. Tudi tekmovalno sezono 2018/19 je Rimac začel kot pomočnik španskega trenerja Sita Alonsa, poleg tega pa vodil tudi člansko B ekipo zagrebškega kluba, po Špančevem odhodu konec oktobra, pa je zasedel mesto glavnega trenerja in Cedevito popeljal do polfinala Lige ABA, finala hrvaškega državnega prvenstva ter naslova hrvaškega pokalnega prvaka.





Sani Bečirović FOTO: Damjan Žibert