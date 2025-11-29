Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGP KošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Košarka

'Rivalstvo' Reavesa in Dončića se nadaljuje: 'Imam več zabijanj od njega'

Los Angeles, 29. 11. 2025 07.16 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
M.D.
Komentarji
6

Los Angeles Lakers so z domačo zmago proti Dallas Mavericks z izidom 129:119 vpisali 14. zmago v sezoni in se uvrstili v četrtfinale pokalnega obračuna, kjer jih čaka spopad s San Antonio Spurs. Luka Dončić (35 točk) in Austin Reaves (38 točk) sta znova blestela, po obračunu pa še enkrat znova pokazala svoje veliko prijateljstvo.

Vsa pozornost vseh zbranih v Crypto.com Areni je bila vso noč pričakovano usperjena v Luko Dončića. Tudi njegovi nekdanji soigralci so se skupaj s trenerjem Jasonom Kiddom odločili Slovenca večino časa podvajati, za kar jih je Dončić kaznoval z 11 asistencami ob 35 točkah.

"Celotno tekmo so me podvajali, morali smo igrati okoli tega. Že pred tekmo sem vedel, da bodo to počeli, ampak to mi je všeč. Pokrivati so me začeli že pred sredino igrišča, tako da sem vedel kaj me čaka. To imam rad, saj sodelujem s soigralci in igramo okoli tega," je svoj pristop na obračunu z nekdanjim moštvom opisal Slovenec.

Austin Reaves in Luka Dončić
Austin Reaves in Luka Dončić FOTO: Profimedia

Znova je odlično igral tudi Austin Reaves, ki je zadel 12 od 15 metov iz igre in šest trojk, tekmo pa je zaključil z 38 točkami. "Izjemna tekma. Celotno sezono je izjemen. Zelo mi pomaga. Odlično je, da je v mojem moštvu. Skupaj nam lahko uspe marsikaj in zelo rad sem njegov soigralec," je Dončić po tekmi najprej pohvalil Reavesa. Novinarka, ki je z Dončićem opravljala intervju neposredno po tekmi se je pošalila, da je Dončić Reavesu prvič javno pokazal malo naklonjenosti, Slovenec ji je odgovoril, da je bilo to tudi zadnjič.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Po tem, ko je Reaves prekinil Dončićev pogovor z novinarko na igrišču in opozoril, da ima po tej tekmi na svojem računu več zabijanj od Dončića, je sledil hiter odgovor Ljubljanačana. "Ja, ampak on ne ostane v obrami za skok, teče naprej in ne igra obrambe," se je kapetan slovenske reprezentance hitro pošalil na Reavesov račun. 

luka dončić los angeles lakers nba dallas mavericks
Naslednji članek

Nova prepričljiva zmaga ACH-ja za uvrstitev v skupinski del Lige prvakov

Naslednji članek

35 točk in dvojni dvojček Dončića dovolj za zmago proti 'bivšim' Mavericksom

SORODNI ČLANKI

35 točk in dvojni dvojček Dončića dovolj za zmago proti 'bivšim' Mavericksom

Dončić pred Dallasom: Prosim, naredite nekaj s parketom. Je spolzek in zelo nevaren

Po napadu nasprotnika je Dončiću v bran stopil soigralec: 'Živim za to in to imam rad'

  • Bauhaus katalog
  • Makita set orodij
  • Cubes hladnilnik
  • figura božiček
  • Božično drevo
  • Led figurica
  • Božična razsvetljava
  • Akustični panel
  • Konvektorski grelnik
  • Kopalniško pohištvo
  • Svetlobna veriga
  • Zložljivi podest
  • Božične krogle
KOMENTARJI (6)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
2point honey
29. 11. 2025 08.56
+4
To je dokaz, da ko Luka igra naredi svoje soigralce še boljše! Vrhunska predstava obeh. Sam da je Dallas padu pa je 👌
ODGOVORI
4 0
Sixten Malmerfelt
29. 11. 2025 08.20
-2
tok z mezincem se auspuharji pozdravljajo.
ODGOVORI
3 5
Uporabnik1935308
29. 11. 2025 08.50
+2
Ti že veš
ODGOVORI
3 1
ptuj.si
29. 11. 2025 08.53
+2
Auspuherji očitno to veste.
ODGOVORI
2 0
Hrast1234
29. 11. 2025 09.14
Zakaj to veš?
ODGOVORI
0 0
ptuj.si
29. 11. 2025 08.18
+2
😃😃
ODGOVORI
2 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1385