'Rivalstvo' Reavesa in Dončića se nadaljuje: 'Imam več zabijanj od njega'

Vsa pozornost vseh zbranih v Crypto.com Areni je bila vso noč pričakovano usperjena v Luko Dončića. Tudi njegovi nekdanji soigralci so se skupaj s trenerjem Jasonom Kiddom odločili Slovenca večino časa podvajati, za kar jih je Dončić kaznoval z 11 asistencami ob 35 točkah.
"Celotno tekmo so me podvajali, morali smo igrati okoli tega. Že pred tekmo sem vedel, da bodo to počeli, ampak to mi je všeč. Pokrivati so me začeli že pred sredino igrišča, tako da sem vedel kaj me čaka. To imam rad, saj sodelujem s soigralci in igramo okoli tega," je svoj pristop na obračunu z nekdanjim moštvom opisal Slovenec.
Znova je odlično igral tudi Austin Reaves, ki je zadel 12 od 15 metov iz igre in šest trojk, tekmo pa je zaključil z 38 točkami. "Izjemna tekma. Celotno sezono je izjemen. Zelo mi pomaga. Odlično je, da je v mojem moštvu. Skupaj nam lahko uspe marsikaj in zelo rad sem njegov soigralec," je Dončić po tekmi najprej pohvalil Reavesa. Novinarka, ki je z Dončićem opravljala intervju neposredno po tekmi se je pošalila, da je Dončić Reavesu prvič javno pokazal malo naklonjenosti, Slovenec ji je odgovoril, da je bilo to tudi zadnjič.
Po tem, ko je Reaves prekinil Dončićev pogovor z novinarko na igrišču in opozoril, da ima po tej tekmi na svojem računu več zabijanj od Dončića, je sledil hiter odgovor Ljubljanačana. "Ja, ampak on ne ostane v obrami za skok, teče naprej in ne igra obrambe," se je kapetan slovenske reprezentance hitro pošalil na Reavesov račun.
