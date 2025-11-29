'Rivalstvo' Reavesa in Dončića se nadaljuje: 'Imam več zabijanj od njega'

Vsa pozornost vseh zbranih v Crypto.com Areni je bila vso noč pričakovano usperjena v Luko Dončića. Tudi njegovi nekdanji soigralci so se skupaj s trenerjem Jasonom Kiddom odločili Slovenca večino časa podvajati, za kar jih je Dončić kaznoval z 11 asistencami ob 35 točkah.

"Celotno tekmo so me podvajali, morali smo igrati okoli tega. Že pred tekmo sem vedel, da bodo to počeli, ampak to mi je všeč. Pokrivati so me začeli že pred sredino igrišča, tako da sem vedel kaj me čaka. To imam rad, saj sodelujem s soigralci in igramo okoli tega," je svoj pristop na obračunu z nekdanjim moštvom opisal Slovenec.