Rob Pelinka: Bilo bi odlično, če bi LeBron končal kariero pri Lakersih

"Kar zadeva LeBronovo kariero, mislim, da je najpomembneje, da spoštujemo njegovo in družinsko odločitev glede tega, kako dolgo bo še igral. To je na prvem mestu," je dejal Rob Pelinka . "In želimo spoštovati njegovo pravico, da si sam določi časovni okvir."

Dončić in nova pogodba: vprašanja in odgovori

Preberi še Dončić in nova pogodba: vprašanja in odgovori

"LeBron ve, da Lakersi gradijo za prihodnost, obenem pa si tudi sam želi tekmovati za naslov prvaka," je Paul povedal za The Athletic junija. "Zavedamo se, kako težko je zmagovati zdaj, medtem ko se pripravljaš na prihodnost. Želimo oceniti, kaj je najboljše za LeBrona na tej točki njegovega življenja in kariere. Želi, da šteje vsaka sezona, ki mu je še ostala, in Lakersi to razumejo, ga podpirajo in mu želijo le najboljše. Zelo smo hvaležni za osemletno partnerstvo z Jeanie (Buss) in Robom (Pelinko) ter franšizo Lakers, ki je ključni del njegove kariere."

Po navedbah virov iz ekipe in lige, ki jih imajo pri The Athleticu, LeBron ni zahteval menjave ali predčasne prekinitve pogodbe. 30. decembra bo dopolnil 41 let. Čeprav Lakersi to poletje niso uporabili prihodnjih izborov na naboru, so ekipo okrepili z bivšimi izbori prvega kroga – Deandrejem Aytonom, Marcusom Smartom in Jakeom LaRavio.

"Vsi naši stiki z LeBronom in njegovim taborom, posebej z Richem (Paulom), so bili pozitivni in podporni. Vse je bilo zelo profesionalno in Rich je bil odličen," je dejal Pelinka. "Komunikacija z njim je bila odprta in konstantna."

Lakersi naj bi trenutno kot prioriteto postavljali fleksibilnost pri gradnji ekipe okoli Dončića. Pelinka je v soboto potrdil to strategijo in dejal, da je ekipa v najboljši možni poziciji.