Pelinka in Buss sta LeBronu Jamesu poslala jasno sporočilo, Luka je glavni

Katovice, 28. 08. 2025 14.16 | Posodobljeno pred 28 minutami

Milan Doknić
15

Če LeBronu Jamesu in ostalim košarkarjem Los Angeles Lakersov do zdaj ni bilo jasno, kdo je prvi obraz najbolj znane franšize v ameriški košarki, se po sredinih prizorih v Katovicah več ne morejo sprenevedati. Delna lastnica Lakersov Jeanie Buss in športni direktor Rob Pelinka sta poletne sončne dni v Kaliforniji zamenjala z občutno manj sončnimi in glamuroznimi Katovicami. Sem sta prišla zgolj in samo zaradi Luke Dončića, ki je s podpisom nove pogodbe s klubom pred EuroBasketom poslal jasno sporočilo. Njegova prihodnost je povezana z Jezerniki, oni pa bodo storili vse, da bo čim dlje zadovoljen v mestu angelov.

O prisotnosti Roba Pelinke in drugih članov vodstvene strukture Los Angeles Lakers se je v Katovicah šušljalo že v sredo dopoldne. Pozneje smo ugotovili, da si športni direktor Lakersov Rob Pelinka in delna lastnica Jeanie Buss nameravata ogledati trening slovenske reprezentance, pred tem pa sta z Luko Dončićem obedovala v eni od restavracij v Katovicah. Zagotovo so se pogovarjali o njegovi prihodnosti in prihodnosti Lakersov, ki sta zdaj tesno povezani.

Športni direktor Rob Pelinka in Saša Dončić
Športni direktor Rob Pelinka in Saša Dončić FOTO: 24ur.com
"Z Luko in Jeanie Buss smo bili na kosilu in veliko smo govorili o njegovi miselnosti. Tu mora voditi moštvo in jasno je, s kakšnim ponosom igra za svojo državo ter kako tesne odnose ima s svojimi reprezentančnimi soigralci. Na obračunu s Poljsko bomo videli, da res želi igrati dobro. Prepričan sem, da bo vzdušje na tekmi med Slovenijo in Poljsko izjemno in Luka je res dobro pripravljen," je o druženju z Dončićem dejal nekdanji agent Kobeja Bryanta.

Bussovi in Pelinki naj bi se na dan tekme pridružil tudi trener Lakersov JJ Redick, Pelinka pa ni skrival razlogov za dolg polet in prihod v Evropo. "Luki smo želeli poslati jasno sporočilo, da podpiramo vse, kar počne za svojo državo. To je Lakersom zelo pomembno, ko gre za obraz naše franšize. Želimo ga podpreti. Čudovito ga je spremljati, kako se zabava s svojimi soigralci. Odlično fizično pripravljen je in jasno je, da se je to poletje posvetil trdemu delu. Vredno je bilo poti čez ocean, da se v to tudi osebno prepričamo," je priznal Pelinka. S temi besedami je enemu največjih zvezdnikov v zgodovini lige NBA in Dončićevemu soigralcu LeBronu Jamesu poslal jasno sporočilo, da je zadovoljstvo Luke Dončića zdaj prioriteta številka ena v pisarnah vodstva kluba. Pelinka je dodal tudi, da namerava letos obiskati tudi Slovenijo, kjer se želi družiti z Dončićem in spoznati njegovo domovino.

rob pelinka jeanie buss eurobasket slovenija luka dončić
štajerc65
28. 08. 2025 15.49
JJ Redick naj vodi tekmo namesto Sekulica pa mogoče zmagamo.
ODGOVORI
0 0
Ročak
28. 08. 2025 15.40
-1
Luko ves svet hvali le naši kavč komentatorji imajo vedno kaj negativnega za povedat. Oh, Slovenija, od kod lepote tvoje?
ODGOVORI
2 3
šumahr
28. 08. 2025 15.31
+3
LeBron je nedvomno kralj, ampak Luka gre lepo po njegovih stopinjah. Ni 100%ten, ni popoln, je pa zelo dober. Želim mu samo čim manj poškodb.
ODGOVORI
5 2
Definbahija
28. 08. 2025 15.45
+1
Kralj česa?
ODGOVORI
2 1
Juzles Iters
28. 08. 2025 15.28
+2
Od kod ste pa zdaj LeBrona najboljšega košarkarja vseh časov na svetu privlekli v ta članek? Saj ga ni niti nihče od protagonistov tega članka omenjal. LeBrona, ki bi mu lahko Luka vsak dan s ponosom čevlje glancal...
ODGOVORI
4 2
Pacho Herrera
28. 08. 2025 15.20
+5
Hahahahaha….pa Lebron je doktor za Lukca…in ce bo Lukec naredu pol tok k je Lebron bo dobr
ODGOVORI
5 0
Juzles Iters
28. 08. 2025 15.42
+2
Zaenkrat je tako, da je LeBron med mnogim drugim 4x prvak Lige, 4x MVP finala Lige, 4x MVP rednega dela Lige... Luka zaenkrat še nič od tega, a vodstvo LAL je po avtorju članka poslalo jasno sporočilo LeBronu in ne Dončiču. Vodstvo LAL ni tu samo, da podpre Luko, temveč, da mu izrazijo ponovno visoka pričakovanja...
ODGOVORI
2 0
Trembalajek
28. 08. 2025 15.11
+6
Gorana Dragića so iz Mimija tudi obiskovali v Ljubljani in lepili jumbo plakate, naslednje leto pa so ga nagnali iz kluba. Marko Kubanec in drugi iz Dallasa so tudi bili redni gostje pri nas, dokler je Luka igral napol zastonj. Ko pa bi bilo treba podpisati supermax pogodbo, so se ga na brzino rešili. Tudi pri LAL je vprašanje, kako se bodo obnašali čez tri leta. Če v tem času ne bo naslova prvaka NBA, bodo obrnili ploščo in se ga znebili, da bodo privarčevali silne milijone. Supermax pogodbe so za klube sicer velika težava. Igralec dobi kar dobro tretjino vsega razpoložljivega denarja za plače. Tako ostane precej manj denarja za ostale igralce in klub zelo težko sestavi kvalitetno ekipo, ki bi se lahko borila za naslov.
ODGOVORI
8 2
nimamkaj
28. 08. 2025 15.06
+4
Zakaj je Luka glavni?!?!🤣🤣🤣
ODGOVORI
6 2
M_teoretik
28. 08. 2025 15.08
+5
Ampak res, kr nekej!?
ODGOVORI
6 1
murate
28. 08. 2025 15.50
+1
Za karte špilat
ODGOVORI
1 0
JOSEPH HAYDN
28. 08. 2025 15.05
+14
Ali pa LeBron pač nima reprezentančne akcije to se zdi meni najboljsi odgovor, zakaj nista šla k njemu 😂 Mediji na trenutke malo prevec povelicujete Luko in Šeška
ODGOVORI
14 0
U1697915075021
28. 08. 2025 14.56
+1
glavni v kuhni mogoc
ODGOVORI
3 2
nimamkaj
28. 08. 2025 15.06
+3
🤣🤣🤣
ODGOVORI
3 0
M_teoretik
28. 08. 2025 14.54
+9
Ni primerljivo. Lebron zarad minulega dela je absolutna avtoriteta!?
ODGOVORI
11 2
