Pelinka in Buss sta LeBronu Jamesu poslala jasno sporočilo, Luka je glavni

O prisotnosti Roba Pelinke in drugih članov vodstvene strukture Los Angeles Lakers se je v Katovicah šušljalo že v sredo dopoldne. Pozneje smo ugotovili, da si športni direktor Lakersov Rob Pelinka in delna lastnica Jeanie Buss nameravata ogledati trening slovenske reprezentance, pred tem pa sta z Luko Dončićem obedovala v eni od restavracij v Katovicah. Zagotovo so se pogovarjali o njegovi prihodnosti in prihodnosti Lakersov, ki sta zdaj tesno povezani.

"Z Luko in Jeanie Buss smo bili na kosilu in veliko smo govorili o njegovi miselnosti. Tu mora voditi moštvo in jasno je, s kakšnim ponosom igra za svojo državo ter kako tesne odnose ima s svojimi reprezentančnimi soigralci. Na obračunu s Poljsko bomo videli, da res želi igrati dobro. Prepričan sem, da bo vzdušje na tekmi med Slovenijo in Poljsko izjemno in Luka je res dobro pripravljen," je o druženju z Dončićem dejal nekdanji agent Kobeja Bryanta .

Bussovi in Pelinki naj bi se na dan tekme pridružil tudi trener Lakersov JJ Redick, Pelinka pa ni skrival razlogov za dolg polet in prihod v Evropo. "Luki smo želeli poslati jasno sporočilo, da podpiramo vse, kar počne za svojo državo. To je Lakersom zelo pomembno, ko gre za obraz naše franšize. Želimo ga podpreti. Čudovito ga je spremljati, kako se zabava s svojimi soigralci. Odlično fizično pripravljen je in jasno je, da se je to poletje posvetil trdemu delu. Vredno je bilo poti čez ocean, da se v to tudi osebno prepričamo," je priznal Pelinka. S temi besedami je enemu največjih zvezdnikov v zgodovini lige NBA in Dončićevemu soigralcu LeBronu Jamesu poslal jasno sporočilo, da je zadovoljstvo Luke Dončića zdaj prioriteta številka ena v pisarnah vodstva kluba. Pelinka je dodal tudi, da namerava letos obiskati tudi Slovenijo, kjer se želi družiti z Dončićem in spoznati njegovo domovino.