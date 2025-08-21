Robert Jurković pred EuroBasketom zamenjal klub

ŠALA DNEVA icon-content-box-1 Arhiv

Novoporočena blondinka je čisto na tleh. Sumi, da jo mož vara, zato gre v trgovino z orožjem in si kupi puško. Naslednji dan pride domov in najde moža v postelji s prekrasno rdečelasko. Zgrabi puško in si jo nastavi na svojo glavo. Mož hitro vstane in jo prosi, naj se ne ubije. Blondinka pa histerično odgovori: "Utihni! Ti si naslednji!"