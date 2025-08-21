Svetli način
Košarka

Robert Jurković pred EuroBasketom zamenjal klub

Ljubljana, 21. 08. 2025 10.44 | Posodobljeno pred 29 minutami

Slovenski košarkarski reprezentant Robert Jurković, sin Ivice Jurkovića, ki je zadnja tri leta nosil dres Krke, se je vrnil v ljubljansko Ilirijo, kjer je že igral v sezoni 2021/22. Tam se bo pridružil reprezentančnima kolegoma Edu Muriću in Marku Padjenu.

V minuli sezoni je Robert Jurković v ligi Aba v povprečju dosegal po 6,2 točke, 2,1 skoka in 0,3 asistence na tekmo, v domačem prvenstvu pa po 6,2 točke, 3,9 skoka in 0,8 asistence.

Robert Jurković in selektor slovenske reprezentance Aleksandar Sekulić
Robert Jurković in selektor slovenske reprezentance Aleksandar Sekulić FOTO: Aljoša Kravanja

Kar 207 cm visoki krilni center se trenutno s člansko reprezentanco Slovenije pripravlja na evropsko prvenstvo na Poljskem. Tudi v klubu pa lahko računa, da bo igral pod drobnogledom trenerja Luke Bassina, pomočnika selektorja Aleksandra Sekulića.

Iz Ilirije pa odhaja Tadej Ferme, nazadnje kapetan Ilirije, ki se po petih sezonah vrača v Rogaško.

