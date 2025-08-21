Robert Jurković pred EuroBasketom zamenjal klub

V minuli sezoni je Robert Jurković v ligi Aba v povprečju dosegal po 6,2 točke, 2,1 skoka in 0,3 asistence na tekmo, v domačem prvenstvu pa po 6,2 točke, 3,9 skoka in 0,8 asistence.
Kar 207 cm visoki krilni center se trenutno s člansko reprezentanco Slovenije pripravlja na evropsko prvenstvo na Poljskem. Tudi v klubu pa lahko računa, da bo igral pod drobnogledom trenerja Luke Bassina, pomočnika selektorja Aleksandra Sekulića.
Iz Ilirije pa odhaja Tadej Ferme, nazadnje kapetan Ilirije, ki se po petih sezonah vrača v Rogaško.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.