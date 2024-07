Robinson nova okrepitev Cedevite Olimpije

Gre za 29-letnega košarkarja, ki je minulo sezono branil barve španske Manrese, s katero je v zadnjih dveh sezonah nastopal v Košarkarski Ligi prvakov (v sezoni 2022/23) in v španskem državnem prvenstvu. Iz Manrese se je v letošnjem poletju v Cedevito Olimpijo že preselil Martinas Geben, oba igralca pa bosta tako znova združila moči, tokrat v dresu Zmajev.

"Devin Robinson v našo ekipo s seboj prinaša izkušnje iz različnih ravni tekmovanj. Vemo, da je energičen igralec z zelo dobrim karakterjem, ki bo s svojim stilom igre veliko doprinesel naši ekipi. Pričakujemo, da bo na parket prinesel energijo in strast vsakič, ko bo stopil na igrišče v dresu Cedevite Olimpije, in nam pomagal do uspehov," je ob podpisu pogodbe z Robinsonom povedal športni direktor ljubljanskega kluba, Chechu Mulero.