Rodman pri 60 letih: Mnogi so govorili, da bom mrtev pri 40

"Veliko ljudi je mislilo, da bom mrtev pri 40, 45, 50, 55. Dopolnil sem 60 let in jim rekel: 'Poglejte, še sem tu," je legendarni košarkar zlate generacije Chicago Bulls povedal v pogovoru za WSVN 7 News. "Presenečen sem, da sem še tu (živ, op. p.)," je sicer tudi sam malo v šali, malo zares priznal dvome o tem, da bo dočakal 60 let. "Bilo je obdobje, ko sem bil celo bolj slaven kot Michael Jordan," se svojih zvezdniških dni v Los Angelesu ob divjih zabavah spominja Dennis Rodman.

"Nekdo drži roko nad menoj in mi govori, da me čaka še veliko za postoriti, s točno določenim ciljem za ljudi s celega sveta," je v svojem stilu dodal Rodman. Ta se je v času poklicne kariere košarkarja redno udeleževal divjih zabav, tudi med finalom lige NBA leta 1997, ko so biki izgubili četrto tekmo z Utah Jazzi. Naslednji dan je že treniral z ekipo, čeprav tisto nič sploh ni spal.

Razkril je, da sta z Michaelom Jordanom, ki je v slovitem dokumentarcu priznal, da se je le čudil Rodmanovim zabavam, še vedno v stikih. "Michael je trenutno na Jupitru. Ima lastno golf igrišče. Ni me še povabil, toda vsake toliko časa se vidiva. Še vedno ostaja Michael," je še pojasnil Rodman. Američan se lahko pohvali kar s petimi šampionskimi prstani lige NBA, tri je osvojil skupaj z legendarno zasedbo bikov, dva pa z Detroit Pistons. Dvakrat je bil izbran za najboljšega obrambnega igralca sezone.