Rodmanov 'dvojnik', ki iz obupa proste mete meče z eno roko

Nekoč trofejno moštvo v najmočnejši košarkarski ligi na svetu, San Antonio Spurs, v letošnji sezoni nima posebnih rezultatskih ambicij. Temu primerne so tudi predstave na parketu in dozdajšnji rezultati varovancev prekaljenega trenerskega lisjaka Gregga Popovicha, ki je v ospredje postavil razvoj nadarjenih košarkarjev in lov na (ultimativno) nagrado.

Ta je Victor Wembanyama, po mnenju mnogih eden najbolj nadarjenih visokih košarkarjev na svetu, ki za zdaj še navdušuje z igrami v dresu pariškega kluba Boulogne-Levallois Metropolitans 92. Načrt uprave "Ostrog" iz San Antonia je bil pred začetkom sezone jasen, da s čim manjšim številom zmag "upravičijo" možnost prvega izbora na naboru lige NBA prihodnje leto. To pa pomeni prihod že omenjenega visokoraslega francoskega centra, ki je zaradi poškodbe izpustil septembrsko evropsko prvenstvo. Ob takšnem poteku rezultatsko skromne sezone je zato zanimivo spremljati razvoj mladih košarkarjev teksaškega moštva, v katerem pa je v zadnjem obdobju posebne pozornosti deležen novinec Jeremy Sochan. Čeprav Sochan s svojim videzom tako ali drugače precej spominja na legendarnega krilnega centra iz obdobja neponovljive dinastije Chicago Bullsov Dennisa Rodmana, pa je v zadnjih dneh oziroma tednih posebno pozornost vzbudil zaradi specifičnega načina izvajanja prostih metov. Ni skrivnost, da je ena od pomanjkljivosti Jeremyja Sochana ravno nizek odstotek zadetih prostih metov, kar je očitno želel izboljšati tako, da je spremenil način izvajanja le-teh. Član San Antonia zdaj stavi na enoročno izvajanje, toda ali je bil pri tem uspešen, pa lahko preverite tudi sami v zgoraj priloženem videu.