Lazović: Ko potegnemo črto, smo lahko zadovoljne

Naše vzhodne sosede so bile torej boljše z 29:25, Slovenkam pa posledično ni uspelo preskočiti še tiste zadnje stopničke na poti do raja, ki bi ga prineslo morebitno igranje v polfinalu prvenstva stare celine.

Priložnost za vidnejši dosežek je bila edinstvena, bržčas neponovljiva, vsaj za trenutni reprezentančni rod na čelu z odlično kapetanko Ano Gros. "Menim, da smo se na tekmi z Norvežankami v ponedeljek fizično in predvsem čustveno povsem izpraznile," je v pogovoru z našim novinarjem Maticem Flajšmanom uvodoma dejala izkušena desna zunanja igralka Barbara Lazović in nadaljevala: "Drži, da smo storile preveč tehničnih napak za tako visoko raven tekmovanja. Madžarke niso imele ničesar za izgubiti, me pa smo bile še pod vplivom nesrečnega poraza z Norveško. Če bi nadaljevale tako, kot smo začele dvoboj – torej z vodstvom z dvema zadetkoma razlike –, bi tekmo zagotovo dobile. Tako pa bo še dolgo ostal grenak priokus, saj se zavedamo, da smo iz rok izpustile zares najlepšo priložnost v naših reprezentančnih karierah."

Tudi izkušena 33-letna vratarka Branka Zec, ki je že pred EP-jem napovedala reprezentančno slovo, ni mogla skriti velikega razočaranja. "Lahko rečem le to, da mi je zelo žal, da se je moja reprezentančna pot končala tako, kot se je. Za slovensko izbrano vrsto sem zadnjih 18 let nastopala z dušo in srcem ter vseskozi upala, da se bo nekega dne sestavila kakovostna zasedba, ki bo zmožna naskakovati evropski vrh. Čeprav smo bile blizu, je treba vendarle poudariti, da je v ženskem reprezentančnem rokometu prisotna velika konkurenca. Že samo dejstvo, da smo se vse do zadnje tekme skupinskega dela borile za uvrstitev v polfinale evropskega prvenstva, je lep dosežek," je s solzami v očeh povedala nekdanja vratarka Krima Mercatorja.

Selektor Dragan Adžić je znova podal zelo trezno oziroma objektivno oceno dogajanja na igrišču. "Že pred tekmo smo vedeli, da bomo zaradi utrujenosti in pomembnosti obračuna storili kakšno tehnično napako več, toda teh je bilo na koncu vendarle preveč za kakovostno reprezentanco Madžarske. Naše tekmice so bile tokrat precej bolj sproščene in razpoložene za igro, mi na drugi strani pa na nižji ravni kot sicer," je bil jasen Adžić.