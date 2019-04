Rossi: Dolgo časa nisem zmagal in tokrat sem imel res lepo priložnost

"Že dolgo časa nisem zmagal in tokrat sem imel res lepo priložnost," je po drugem mestu (za Kataloncem je zaostal le za 0,462 sekunde) razlagal Valentino Rossi. "Imam mešane občutke," je po dirki priznal dirkaški 'Doktor'. "Po eni strani mi je zelo žal, ker že dolgo časa nisem zmagal in tokrat je bila lepa priložnost. Toda po drugi strani sem vesel, saj sem odvozil dobro dirko. Bil sem močen skozi cel vikend in podobno je bilo v Argentini. Teh 20 točk je za prvenstvo zelo pomembnih, spet smo zraven, tako da je vse skupaj bolj pozitivno kot negativno," je razlog za optimizem iskal Rossi, ki je po padcu Marca Marqueza večji del dirke vozil v ospredju. "Po startu sem skušal ostati blizu Marca, ker sem vedel, da bo skušal pobegniti, a bil je hitrejši kot jaz. Toda počutim se dobro in vozil sem dobro," je razlagal Rossi. "Ko je Marquez padel, sem bil iskreno povedano malce presenečen in pomislil sem, da je to lepa priložnost za zmago. Poskusil sem voziti na vso moč, a obenem gladko," je strategijo opisal 40-letni Italijan.

"Dirka je bila dobra, ker smo bili hitri. Težava je bila ta, da je bil na koncu Rins hitrejši. Vozi zelo dobro, zelo je dober pri zaviranju. Mislim, da bi ga, če bi vse naredil popolno, lahko napadel še enkrat v zadnjem krogu, toda naredil sem dve napaki pri zaviranju," je priznal Rossi, ki se je z drugim mestom na VN Amerik pridružil v boj za vodstvo v skupini razvrstitvi, kjer zdaj spet vodi tokrat četrti Andrea Dovizioso. "Prvenstvo je zelo zanimivo, še posebej po napaki Marqueza. Imamo štiri različne dirkače in štiri različne motorje v vsega devetih točkah razlike," je opozoril Rossi.