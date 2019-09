Rubio zlato medaljo posvetil pokojni mami: Hvala ti, da si vedno z menoj

Španci so se v zaključnem delu prvenstva vrnila na mesto zločina. Na mesto, kjer so pred enajstimi leti v finalu OI pokleknili na zadnji stopnici. V finalu olimpijskega turnirja so bili s 118:107 bili boljši košarkarji ZDA. Takrat je Ricky Rubio štel vsega 17 let. V tekmi za košarkarski prestiž je prispeval šest točk, šest skokov in tri asistence, nemalo preglavic pa mu je povzročil Chris Paul, ki je dosegel 13 točk.

tekma

Tokrat je izkušeni 28-letni organizator igre svojo reprezentanco v dvorani Wukesong popeljal na košarkarski Olimp. Novopečeni član ekipe Phoenix Suns je proti Argentincem vknjižil 19 točk, sedem skokov in tri asistence, po zadnji sireni na srečanju pa je iz rok Kobeja Bryanta zasluženo prejel nagrado za najkoristnejšega igralca turnirja. "Želel sem si užiti vsak trenutek, saj smo v teh dveh tednih z ekipo ustvarili spomine, ki nas bodo spremljali celo življenje. Peking je mesto, na katerega imam zagotovo lepe spomine. Tukaj se je zame vse začelo, ne verjamem pa, da ta zmaga pomeni tudi konec moje poti s Španijo," je po finalnem uspehu žarel Rubio.

Napredek v igri Španca je več kot očiten. V zadnjih treh sezonah je občutno popravil svoj met, Rubio pa zasluge poleg trdega dela s trenerji pripisuje zanj najpomembnejši osebi. Svoji pokojni mami Toni Vives, ki je po dolgotrajni bitki z rakom preminila pred tremi leti. "Pred tremi leti sem izgubil osebo, ki me je vedno gnala, da sem vsak dan postal boljši. Vem, da na svetu ne obstaja oseba, ki bi me imela raje od nje. Čeprav je ni več tukaj, je mama še vedno moja največja motivacija. Še vedno čutim njeno prisotnost. Ponosen sem, da sem imel takšno mamo. Še naprej se bom trudil zanjo," je čustveni Rubio dejal zbranim novinarjem po finalnem srečanju.