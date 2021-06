Rudy Gobert še tretjič najboljši obrambni igralec lige NBA

Rudy Gobert je četrti igralec lige NBA, ki je naziv najboljšega obrambnega igralca lige prejel vsaj trikrat. S tem se je pridružil klubu, v katerem so Dwight Howard , Dikembe Mutombo in Ben Wallace . Zadnja dva sta ta naziv prejela štirikrat.

Evropejci dominirajo

Zanimivo dejstvo je, da so zadnje štiri nagrade za najboljšega obrambnega igralca po vrsti pripadle igralcema, ki sta bila rojena v Evropi, torej Gobertu (2018, 2019, 2021) in Antetokounmpu (2020). Prav tako sta zadnje tri nagrade za najkoristnejšega igralca lige NBA prejela Evropejca, in sicer Antetokounmpo (2019, 2020) in Srb Nikola Jokić (2021).

Nagrado za najboljšega obrambnega igralca podeljujejo od leta 1983, nagrado za MVP sezone pa od leta 1956.