Rupnik po koncu sezone končuje kariero

Luka Rupnik , ki se je s košarko začel ukvarjati v domači Idriji, je v domovini branil še barve Slovana in Olimpije, v dolgoletni karieri pa je v Španiji igral za Burgos, Lleido, Fuenlabrado in Zaragozo, v Belgiji za Antwerpen, na Češkem za Nymburk, v Turčiji za Yalovaspor, v Franciji pa za Poitiers.

Za slovensko reprezentanco je odigral 46 tekem. Na velikem tekmovanju je prvič igral na evropskem prvenstvu v Litvi 2011, na celinskem tekmovanju pa je nastopil tudi v letih 2015 in 2022. Bil je član izbrane vrste na krstnem olimpijskem nastopu v Tokiu 2021, kjer je Slovenija osvojila četrto mesto. V dresu Slovenije je na parketu prebil sedem ur, 28 minut in 40 sekund. Dosegel je 179 točk ter zbral 46 ukradenih žog in 51 skokov.