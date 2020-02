Rupnik po porazu: Težko je gledalcem, a najtežje je nam, igralcem

"Ta poraz bomo nekako skušali predelati, se zbrati, stopiti skupaj. Smo dobra ekipa z dobro kemijo in verjamem, da nas bo štab dobro pripravil, da dobimo naslednjo tekmo," je optimizma poln Luka Rupnik, ki ob porazu Slovenije proti Madžarski dosegel 11 točk. "V Kopru nas čaka nova tekma, ni časa za jokanje. Izgubili smo tekmo, ampak gremo naprej. Je pa dejstvo, da smo se zbrali vsi skupaj v ponedeljek in imeli na voljo en trening in pol. Žal nismo bili uigrani," je še poudaril branilec slovenske reprezentance. "Mi fantje verjamemo drug v drugega. To je šele začetek, privoščili smo si napako, ampak to se dogaja in šli bomo naprej," je v pogovoru z našo novinarko Sanjo Modrić zaključil Rupnik.

Drugi slovenski organizator igre Aleksej Nikolićni skrival, da je Slovenija na Madžarskem pričakovala zmago. "Zagotovo smo pričakovali zmago, a vedeli smo, da bo težka tekma. Imeli smo svojo priložnost, ko bi lahko povedli za nekaj več točk in nadzorovali tekmo, na žalost se to ni zgodilo. Mislim, da ne smemo preveč govoriti, ampak bolj popraviti napake,"je bil jasen Nikolić, ki se je ob zadetih dveh trojkah zaustavil pri šestih točkah. "Kar je, je. Gremo naprej. Treba je dobiti naslednjo tekmo. Vse nas boli ta poraz, treba bo pokazati več in ne si dovoliti takšnih kiksov," je še povedal Nikolić. Slovence že v nedeljo ob 16.45 s prenosom na Kanalu A in VOYO čaka druga tekma kvalifikacij za Eurobasket 2021 proti Avstriji.