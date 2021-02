Rupnik: Ustvarili smo kult reprezentance in komaj čakamo naslednji zbor

Dvoboj z Ukrajinci je še enkrat več potrdil že videno na zadnjih tekmah, da sta bila pristop in raven izkazane energije slovenske dvanajsterice na neprimerno višji ravni kot v predhodnem kvalifikacijskem obdobju.

Začasni selektor Aleksander Sekulić je kljub porazu s 70:65 v kijevski Palači športov poudaril, da je izjemno ponosen na opravljeno delo v zadnjih štirih kvalifikacijskih tekmah, na katerih so njegovi izbranci izpolnili njegova pričakovanja. "Pričakovali smo težko, trdo tekmo, saj smo vedeli, da se bodo želeli Ukrajinci oddolžiti za poraz novembra v Ljubljani. Naš odziv ni bil najboljši, nismo bili dovolj razpoloženi, vseeno pa sem ponosen na fante, da so kljub vsem težavam odigrali dobro tekmo. Ključni dejavnik je bil napadalni skok Ukrajine, ki jim je omogočil druge oziroma tretje priložnosti za dosego košev ter hkrati odpiral neovirane mete," je Sekulić navedel glavni razlog za tokratni poraz, ki pa na srečo ni bil odločilnega pomena.

Večji del tekme je slovenska reprezentanca nadzirala potek dogodkov, največji padec v igri kapetana Eda Murića in druščine pa se je zgodil sredi zadnje četrtine, ko so ukrajinski reprezentanti na krilih izjemno razpoloženega naturaliziranega ameriškega organizatorja igre Dzheroma Rendla (24 točk) dokončno prevesili tehtnico na svojo stran. "Borili smo se do zadnjega trenutka, a se nam žal ni izšlo. Ukrajinci so igrali dobro. Manjkalo nam je tudi nekaj energije, predvsem, ker je bila tekma zelo fizična. A cilj smo dosegli, uvrstili smo se na evropsko prvenstvo, hkrati pa ustvarili kult reprezentance in vsi komaj čakamo naslednjo reprezentančno akcijo,"je tekmo ocenil slovenski organizator igre Luka Rupnik, ki je v kijevskem mehurčku dobro opravil svoje delo.

Kakor koli že, pred slovenskimi košarkarji je razburljiv drugi del klubske sezone, medtem ko se bo vodstvo naše krovne košarkarske organizacije v naslednjih dneh in tednih moralo soočiti z (nehvaležno) nalogo izbire novega ali potrditvijo obstoječega strokovnega vodstva naše moške članske izbrane vrste, ki jo junija v Kaunasu čakajo kvalifikacije za nastop na olimpijskih igrah v Tokiu.