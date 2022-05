Rusija izločena tudi z evropskega košarkarskega prvenstva

Tekmovanj na ozemlju teh dveh držav do nadaljnjega ne bo niti na evropski ravni, reprezentanci Rusije in Belorusije pa bosta do preklica izločeni iz vseh reprezentančnih tekmovanj, je danes dodala Fiba Europe. Rusija bi morala na prihajajočem evropskem prvenstvu igrati v skupini A v Gruziji skupaj z gostitelji, Španijo, Bolgarijo, Belgijo in Turčijo. Namesto Rusije bo nastopila Črna gora, saj je imela najboljši izkupiček od držav, ki se niso uvrstile na EP.