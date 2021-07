Russell Westbrook bo okrepil Los Angeles Lakerse

Dvaintridesetletni Westbrook se bo tako pridružil dvojčku superzvezdnikov LeBronu Jamesu in Anthonyju Davisu, moštvo iz mesta angelov pa bo s tem znova v igri za najvišja mesta v ligi. Po osvojenem naslovu v sezoni 2019/20 so jezerniki v pretekli sezoni po nestanovitnem rednem delu izpadli že v prvem krogu končnice. Premagali so jih kasnejši finalisti Phoenix Suns.

Jezerniki so v zamenjavi za Westbrooka v Washington poslali Kyla Kuzmo, Montrezla Harrella in Kentaviousa Caldwella-Popa ter 22. izbor v letošnjem naboru, ki je potekal v pretekli noči. Na tem mestu so izbrali Isaiaha Jacksona z univerze Kentucky.