Russell Westbrook iz Houstona k Washingtonu

Russell Westbrook , ki je tako le eno sezono odigral za Rakete, bo v Washingtonu spet združil moči z nekdanjim trenerjem Oklahome Scottom Brooksom . Prav pri Oklahomi je Westbrook igral dolgih 11 sezon, leta 2017 je osvojil tudi prestižni naslov najkoristnejšega igralca (MVP) lige NBA. Westbrook ima povprečje kariere 23,2 točke, 8,3 podaje in 7,1 skoka na tekmo, odigral pa je 878 tekem. Dosegel je tudi 146 trojnih dvojčkov, s čimer je na drugem mestu večne lestvice v tej prvini zgolj za legendarnim Oscarjem Robertsonom (181). Tudi pri Houstonu so zadovoljni z menjavo. Wall, ki se vrača po poškodbi Ahilove tetive, je na 573 tekmah za Washington v povprečju dosegal 19 točk, 9,2 podaje ter 4,3 skoka na tekmo.

S tem dosežkom se je Wall pridružil legendarnima Magicu Johnsonuin Oscarju Robertsonu; to so za zdaj edini trije igralci v zgodovini NBA, ki so v karieri dosegali vsaj po 19 točk, devet podaj in štiri skoke na tekmo.