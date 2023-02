Russell Westbrook je našel nov dom, a ostaja v isti dvorani

Novico je potrdil vedno zanesljivi ESPN-ov novinar Adrian Wojnarowski , ki je potrdil, da se je Russell Westbrook pred odločitvijo pogajal tudi s Chicago Bulls, Miami Heat in Washington Wizards. Westbrook je bil član Wizardsov v sezoni 2020/21, pri Chicago Bullsih pa je trenutno glavni trener Billy Donovan , ki je nekoč vodil tudi Oklahoma City Thunder za katere je Westbrook igral od leta 2008 do leta 2019.

LeBron James, Russell Westbrook in Anthony Davis se pri Lakersih vsaj na parketu nikoli niso "ujeli".

Pri končni odločitvi Westbrooka sta bila ključni dejstvi, da bo z družino ostal v rodnem mestu in to, da se bo pridružil nekdanjemu soigralcu pri Oklahomi Paolu Georgu . 34-letnik je od prestopa v Utah Jazz iskal novo destinacijo, saj mu je vodstvo novega kluba poslalo jasno sporočilo, da na njegove usluge ne bodo resno računali, ker želijo moči usmeriti v razvoj svojih mladih igralcev.

Westbrookova zvezda v ligi NBA vztrajno bledi. Igralec, ki je kar štirikrat v svoji karieri v sezoni v povprečju dosegal trojni dvojček, je od prestopa v Lakerse v slačilnici z zvezdnikoma LeBronom Jamesom in Anthonyjem Davisom igral vse manj pomembno vlogo. Na koncu je tekme začenjal na klopi in v letošnji sezoni na 52 tekmah v povprečju dosegal 16 točk, pet skokov in šest podaj.