Russell Westbrook nerešljiva uganka za prvake iz Toronta

"Moram pohvaliti Jamesa, ni izsiljeval metov. Rekel si je, ok, jaz sem zaprt, kar podvajajte obrambo na meni, bodo pa danes zadevali moji soigralci. In res je bilo tako," je po zmagi dejal trener raket Mike D'Antoni .

Prvi strelec lige NBA James Harden , ki to sezono dosega v povprečju več kot 30 točk na tekmo, je dvoboj s Torontom končal pri 'le' 23 točkah, saj so ga aktuačlni prvaki uspešno zaustavili. V prvem polčasu je le trikrat metal na koš, večino njegovih poskusov v drugem polčasu pa so s podvajanjem zaustavili gostitelji. A njegovo točkovno vrzel so uspešno nadomestili soigralci.

Prvi strelec prvakov je bil Pascal Siakam s 24 točkami, Fred VanVleet jih je za Toronto, ki je dobil svojih prvih devet domačih tekem zaporedoma, zdaj pa izgubil že dve v nizu, dodal 20 točk. Tekma v New Orleansu se je dramatično zasukala, potem ko je Phoenixov Devin Booker21 od svojih skupno 44 točk dosegel v tretji četrtini, 'sonca' pa skoraj zapravila prednost. Na koncu so le zadržala in po podaljšku s 139:132 premagala 'pelikane'. Gosti so v zadnji četrtini namreč vodili že za +16, a so se domači košarkarji vrnili v igro, izenačili na 125. točki in izsilili podaljšek.

Imeli so celo priložnost, da zmagajo v rednem delu, a je Brandon Ingram, ki je pozneje po padcu potreboval šive blizu desnega očesa, ko je nanj padel Phoenixov Dario Šarić, zgrešil ob pisku sirene. V Washingtonu je japonski novinec Rui Hachimuradosegel 27 točk, Bradley Beal jih je dodal 26 in čarovniki so s 119:113 premagali Philadelphia 76ers.