Stotica zmajev za zmagovito slovo od domačih navijačev in leta 2022

Uvod v tekmo je bil za domače naravnost sijajen. Zmaji so takoj prevzeli pobudo pod obročem, Amar Alibegović je hitro dosegel sedem točk in poskrbel za prvo vodstvo Cedevite Olimpije. Ko je skupaj z Alenom Omićem zapustil parket, je njuno delo odlično nadaljeval Karlo Matković, ki je dvakrat atraktivno zabil, do konca prvega dela pa prav tako dosegel sedem točk. Še učinkovitejši je bil Josh Adams, ki je s trojko ob izteku zadnjega domačega napada postavil rezultat prve četrtine 28:17.

Na začetku druge četrtine so gostje povezali delni izid 8:0, ko so zadeli dve trojki, na kar je Jurica Golemac hitro odgovoril z minuto odmora. Po njej so zmaji zopet strnili vrste in ušli na dvomestno prednost, ob polčasu pa je bilo 47:38.