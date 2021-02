Ryan Saunders izgubil službo v Minnesoti

Ryan Saunders, sin prav tako nekdanjega stratega zasedbe iz Minneapolisa Flipa, je od leta 2019 trener Minnesote. Pod njegovim vodstvom je ekipa dosegla 43 zmag in doživela 94 porazov. V tej sezoni so volkovi dosegli le sedem zmag in doživeli 24 porazov, kar je najslabši izkupiček v ligi NBA.