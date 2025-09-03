Slovenski košarkarji v pričakovanju Izraela in razpleta v skupini C

Slovenija ima praktično le dve možnosti. Z zmago proti Izraelu v četrtek si lahko priigra tretje mesto v skupini, kar pomeni, da jo v osmini finala čaka drugouvrščena ekipa iz skupine C, poraz pa bi jo pahnil na četrto mesto. V teoriji je dosegljivo celo drugo mesto v skupini, a bi za to morala Islandija premagati Francijo, kar je malo verjetno, Slovenija pa Izrael z vsaj enajstimi točkami razlike.
Bolj zapleteno je v skupini C, kjer je jasno, da bo Italija v zadnjem krogu premagala Ciper, vprašanje pa je, kako se bosta razpletli tekmi BiH - Gruzija in Grčija - Španija. Slednja, aktualna evropska prvakinja, lahko ob zmagi BiH in porazu z Grčijo celo izpade iz EP. Če bo Grčija v večerni tekmi ugnala Španijo, bo osvojila prvo mesto v skupini, Italija bo druga, ob zmagi BiH pa lahko Španija, če porazi Grčijo, napreduje celo na drugo mesto.
Slovenija z Izraelom nima pozitivnega izkupička. Izgubila je vse tri dvoboje na evropskih prvenstvih, zadnji je bil resda že pred več kot dvajsetimi leti, skupni rezultat na vseh dvobojih oziroma tekmovanjih je izenačen na 6:6, reprezentanci pa sta si razdelili izplen tudi v kvalifikacijah za SP 2023 in kvalifikacijah za EP 2025. Zanimivo, da je Izrael vse tri tekme proti Sloveniji na Eurobasketih dobil s skupno vsega štirimi točkami razlike. Na Švedskem 2003 je slavil 78:76, v Franciji 1999 67:66, v Španiji 1997 pa z 69:68.
Slovenski košarkarji so po zmagi nad Islandijo poudarili, da gredo tekmo po tekmo in da o Izraelu še niso razmišljali. Pripravo nanj bodo opravili danes, ko je v Katovicah prost dan. "Zagotovo je Izrael spoštovanja vreden nasprotnik, ki ima v svojih vrstah tri odlične igralce, Danija Avdija, Yama Madarja in Romana Sorkina, ter kopico mladih, ki igrajo hitro košarko, a verjamem, da imamo mi več kakovosti in da ga lahko premagamo," je dejal Klemen Prepelič.
Avdija (Portland Trail Blazers) je s povprečjem 22 točk na tekmo šesti strelec prvenstva - prvi je Luka Dončić z 31,3 točke, Madar (Hapoel Tel Aviv) je četrti podajalec prvenstva (6,3) - Dončić je drugi (8,3), Sorkin (Maccabi Tel Aviv) pa je blestel predvsem proti Islandiji, ko je dosegel 31 točk.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.