S prihodom Čančarja in Nikolića je moška košarkarska reprezentanca v polni zasedbi

Slovenski košarkarski reprezentanci sta se pet dni pred odhodom na olimpijski kvalifikacijski turnir v Kaunasu (prenos na KANAL A in VOYO), pridružila igralec Denver Nuggetsov Vlatko Čančar in Aleksej Nikolić (BCM Gravelines-Dunkerque). Čančar je po dolgi sezoni spregovoril tudi o svoji prihodnosti v ligi NBA.

"Vedno je lepo, ko prideš domov, oblečeš slovenski dres in imaš to čast, da zaigraš za slovensko državo," je svoj vrnitev v Slovenijo komentiral Vlatko Čančar. Čeprav je za njim šele en trening s soigralci, mu je všeč smer, v katero reprezentanco vodi selektor Aleksander Sekulić: "Všeč mi je stil igre, ki je hiter. Osredotočamo se predvsem na napad in mislim, da bomo igrali atraktivno in zanimivo košarko."

Prenos vseh tekem reprezentance Slovenije na olimpijskem kvalifikacijskem turnirju si boste lahko ogledali na KANAL A in VOYO.

V drugi NBA sezoni je postal polnopravni član Nuggetsov V rednem delu letošnje sezone NBA je Čančar v dresu Denver Nuggetsov na 41 tekmah v povprečju igral 6,9 minute in dosegel povprečno 2,1 točke. Najbolj pa je navdušil na majski zmagi proti Minnesoti Timberwolvesom, ko je v 31 minutah dosegel 14 točk in sedem skokov. "Vsekakor je že velik napredek, da sem bil v dresu celotno sezono, ker lani nisem bil. Lahko rečem, da počasi trener zaupa vame in mi daje več priložnosti za igro. Mislim, da sem kar solidno izkoristil te minute," je z napredkom v minuli sezoni zadovoljen krilni igralec. Poudaril je, da si želi v Denverju ostati in še napredovati: "Če se slučajno ne izide v Denverju, se lahko nekje drugje, ampak iskreno si želim ostati v Denverju, v pozitivni in zmagovalni ekipi. Res si želim svojo NBA kariero potrditi v Denverju, kjer se borijo za naslov. Če si zmagovalec, si te bo v ekipi želel imeti vsak. Moja želja je, da ostanem v Denverju čim dlje." Veliko je v stikih tudi z Goranom Dragićem (Miami Heat), ki manj izkušenega Čančarja veliko spodbuja: "On pravi, naj samo ostanem pripravljen in s takim odnosom sem tudi deloval celotno sezono."

icon-expand Vlatko Čančar FOTO: AP

Z Dončićem v ekipi je vse lažje Veliko vidnejšo vlogo v minuli sezoni je v dresu Mavericksov odigral prvi zvezdnik slovenske reprezentance Luka Dončić. "Vsi vemo česa je zmožen, če se bomo mi (soigralci) prilagodili njemu, bo vse skupaj delovalo veliko lažje," je o soigralcu povedal Čančar. O svoji vlogi v ekipi pa je 24-letni Koperčan bolj skromen: "Vemo kakšno reprezentanco imamo in od mene se bo najbolj pričakovala čvrstina v obrambi ter male stvari, ki jih bom naredil z veseljem."

icon-expand Aleksej Nikolić FOTO: Damjan Žibert

Tudi organizator igre Aleksej Nikolić se je na poziv selektorja odzval z velikim veseljem. "Vsakič, ko se vidimo z reprezentančni igralci so občutki in vzdušje res super. Zelo sem vesel in zadovoljen, da sem tukaj. Po dokaj specifični ter kar težki in predvsem dolgi klubski sezoni sem imel nekaj malega časa, da se spočijem, kar mi je res dobro delo. Sedaj komaj čakam, da se uigramo z ekipo in napademo te kvalifikacije," je z veliko mero optimizma zaključil Nikolić.