S tesnim porazom v Detroitu končan zmagoviti niz Lakersov

Čeprav tokrat ni bil pri metu (11/29 iz igre, 3/13 za tri, 7/8 prosti meti), je bil slovenski reprezentančni kapetan znova prvo ime obračuna v Little Ceasers Areni. Predvsem slabša igra v drugi četrtini, v kateri so gostje iz Kalifornije prejeli kar 42 točk, je botrovala 26. porazu v sezoni (113:110). V uvodnih 12 minutah so Los Angeles Lakers nadaljevali tam, kjer so pravzaprav končali na zadnjem obračunu z Orlandom pred prihodom v zvezno državo Michigan. Z agresivno obrambo in kombinatorno igro v napadu so vseskozi prevladovali in ohranjali vodstvo petih točk ali več. V tem delu srečanja je blestel tudi Luka Dončić, ki je odlično poveljeval igri jezernikov. Uvodna četrtina je tako pripadla gostom s 27:23.

Luka Dončić tokrat ni bil pri metu, a bil kljub temu z 32 točkami, sedmimi skoki in šestimi podajami vnovič prvo ime obračuna v Detroitu. FOTO: AP

Kot že zapisano, pa je bilo s strani Lakersov precej slabše nadaljevanje. Obramba je postala preveč porozna, kar je vodilno moštvo zahodne konference pridoma izkoristilo. Že sam podatek, da so Pistonsi zgolj v tej četrtini igre dosegli 42 točk, dovolj pove o angažiranosti gostujoče zasedbe za igro v obrambi. Pri domačih je bil odličen drugi organizator igre Darris Jenkins, ki je na najboljši možni način nadomestil odsotnega prvega zvezdnika franšize Cada Cunninghama. Slednji bo zaradi zdravstvenih težav odsoten dalj časa. Ko sta se omenjenemu Jenkinsu v napadu priključila še Caris LeVert in Jalen Duren, je Detroit pred zaključkom prvega polčasa povedel za 13 točk. Ob polčasu so domači vodili s 65:52. Še sredi tretje četrtine se domača prednost ni stopila; ravno nasprotno, Lakersi nikakor niso uspeli odgovoriti na agresivno obrambo Detroita, ki je sredi tega dela igre po trojki Jenkinsa ušel že na +16. Takrat pa je na sceno stopil zimzeleni LeBron James, ki je z neprecenljivimi izkušnjami prispeval levji delež k delnemu izidu jezernikov 20:8 in posledično rezultatski priključitvi tekmecu.

Gostje so zahvaljujoč odlični obrambi tretjo četrtino dobili za 11 točk (24:35) in tekmo tako znova privedli do negotove končnice. Podobno kot na gostovanju v Orlandu pred dnevi je tudi tokrat o zmagovalcu odločalo zadnjih 40 sekund dvoboja. Dončić je bil pri minimalnem zaostanku Lakersov dvakrat v položaju, da spet postane junak svojega moštva. Toda v tem primeru je bil slovenski košarkarski virtuoz dobro pokrit s strani nasprotnika, ki mu nu dovolil povsem odprtega meta. Luka je najprej pri izidu 111:110 za Detroit 12 sekund pred koncem zgrešil met za dve točki, po uspešno izvedenih prostih metih Jenkinsa na drugi strani in povišanju domačega vodstva na +3 (113:110) pa je prva violina kalifornijske franšize ob metu izza črte 6,75 metra znova merila nenatančno za veliko veselje domačih privržencev.

Luka Dončić je tudi tokrat presegel mejo doseženih 30 točk, kar pa ni bilo dovolj za nadaljevanje impresivnega zmagovitega niza Los Angeles Lakersov. FOTO: AP

Pri gostih so ob Dončiću - tokrat v vijoličasto-zlatem dresu nista zaigrala Rui Hačimura in Marcus Smart - dvomestno število točk dosegli še Austin Reaves (24), Deandre Ayton (13), omenjeni James (12) in Jaxson Hayes (11). Naslednja preizkušnja Lakerse čaka v noči na četrtek po slovenskem času, ko bodo gostovali pri lanskem finalistu Indiani Pacers. Liga NBA, izid:

Detroit Pistons - Los Angeles Lakers 113:110 (23:27, 42:25, 24:35, 24:23)

(Luka Dončić: 32 točk, 7 skokov in 6 podaj za Los Angeles Lakers).