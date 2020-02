Dragić ganjen ob številnih slovenskih navijačih: Spomnil sem se 'zlatega' EP

V nasprotju z lanskoletnim srečanjem, ko so slovenski navijači z glasnim navijanjem "poslovenili" dvorano American Airlines, je bilo tokrat nekoliko drugače. Američani oziroma NBA so slovenske navijače bolj podomačili. Slovenskih navijačev je bilo letos morda malce manj kot lani marca, vendar je bilo dogajanja več. Dragić je gostil mariborske srednješolce in štirje med njimi so celo dobili priložnost, da osvojijo nagrade letalske družbe z metanjem na koš ob prvi minuti odmora v drugem polčasu. Odrezali so se dobro in bodo lahko potovali z ameriškim letalskim prevoznikom. Tudi zmagoviti Dragić se je razveselil slovenskih navijačev in dejal, da si je že od malega želel tega. "Sedaj, ko dve leti ne igram več za reprezentanco, sem spet lahko okusil igranje pred slovensko publiko, in je bilo super. Spomnil sem se tudi tistega našega velikega reprezentančnega uspeha," je dejal Dragić in se pošalil, da je bilo njegovo posebno darilo Luku Dončiću za rojstni dan poraz. "Ma ne, hec, hec. Nazdravila bova, šel bom na zabavo in mu izrekel spoštovanje, in zagotovo bomo malce obujali spomine, ko smo bili skupaj v reprezentanci," je dejal Dragić o igranju za zlato reprezentanco iz leta 2017, ko sta bila tudi sostanovalca.