Sabrine Ionescu boljša od Stepha Curryja: zadela dvajset metov zapored in zrušila absolutni rekord

"Bila sem ves čas povsem koncentrirana. Ni me zmedel prvi zgrešeni met. Nato sem padla v stanje in sploh nisem štela zadetih metov," je sprva za ESPN priznala Sabrine Ionescu. "Želel sem zgolj zadeti vsak naslednji met. Niti nisem vedela, koliko poskusov ni našlo prave mesta, saj sem bila v svojem stanju. Vedela sem zgolj to, da jih prav veliko nisem zgrešila," je z nasmeškom na obrazu prejemala laskavo nagrado Sabrine Ionescu, ki je zrušila tudi sedanji rekord Stepha Curryja, po mnenju mnogih najboljšega "šuterja" v zgodovini, ki je dosegel 31 točk. Ionescu jih je od skupno 40 maksimalnih točk osvojila kar 37. "Da me je pohvalil Steph Curry? To mi pomeni skorajda več od te nagrade," je še priznala 25-letna junakinja večera, ki je zadela dvajset metov zapored. "Škoda, da sem zgrešila prvi poskus."