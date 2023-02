Dončić in Irving prvič skupaj na parketu, a Dallas je izgubil v Sacramentu

Košarkarji Dallasa so v ligi NBA v gosteh izgubili proti ekipi Sacramento Kings s 128:133. Zmagovalca je odločil podaljšek. Dan prej so slavili Teksašani. Prvič sta skupaj na parketu zaigrala Kyrie Irving, ki je dosegel 28 točk in Luka Dončić, ki se je vrnil po prisilnem počitku zaradi poškodbe desne pete. Ljubljančan je zbral 27 točk, devet skokov in pet asistenc. Vlatko Čančar je k zmagi Denver Nuggets prispeval 12 točk, medtem ko je ob porazu Chicago Bulls statistika Gorana Dragića ostala prazna.

icon-expand Kyrie Irving je bil tretjo tekmo zapored prvi strelec Teksašanov. FOTO: AP

Slovenski zvezdnik Luka Dončić je ob vrnitvi po poškodbi ob porazu Dallas Mavericks po podaljšku proti Sacramento Kings s 128:133 dosegel 27 točk. Igrala sta tudi preostala Slovenca v severnoameriški ligi NBA. Dallas (31-27) je drugo noč zapovrstjo igral proti Sacramento Kings (32-24). Tokrat je bil dvoboj bolj tesen, kralji pa so v drugi četrtini vodili tudi za 13 točk. Dallas se je še pred polčasom vrnil in nato vodil večji del zadnje četrtine. V njej sta imeli obe ekipi nekaj priložnosti za zmago, a je pri Dallasu trojko zgrešil Reggie Bullock, De'Aaron Fox pa prav tako z razdalje ni bil natančen za domače moštvo.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

V podaljšku so nato košarkarji Sacramenta izkoristili nekaj izgubljenih žog Dallasa, trojko za izenačenje pa je 12 sekund pred koncem zgrešil Dončić. Ta se je na parket vrnil po štirih tekmah odsotnosti zaradi poškodbe pete, vseeno pa je Dallas ostal brez četrte zaporedne zmage. Ljubljančan je na parketu preživel 41 minut in dosegel 27 točk, devet skokov in pet podaj. Izgubil je šest žog, iz igre pa zadel 11 od 20 metov. Kyrie Irving je bil še tretjo zaporedno tekmo, prvo skupaj s 23-letnim Ljubljančanom, najboljši strelec Teksašanov. Dosegel je 28 točk, sedem skokov in sedem podaj. Pri Sacramentu je izstopal Fox, ki je v končnici prevzel odgovornost in se na koncu ustavil pri 36 točkah. Domantas Sabonis je 22 točkam dodal 14 skokov.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Denver (39-18) je v gosteh zanesljivo s 119:105 opravil s Charlotte Hornets (15-43), vnovič pa je za trojni dvojček poskrbel dvakratni zaporedni najkoristnejši igralec lige Nikola Jokić. Na koncu se je ustavil pri 30 točkah, 16 skokih in desetih podajah. Vlatko Čančar je dvoboj začel v prvi peterki in v 23:38 minute dosegel 12 točk, pet skokov in dve podaji. Iz igre je zadel pet od devetih metov, od tega tudi eno trojko.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Precej manjšo vlogo je imel Goran Dragić v dresu bikov (26-30). Ob porazu proti Cleveland Cavaliers (37-22) z 89:97 je odigral vsega 3:31 minute, njegova statistika pa je ostala prazna. Pri Chicagu je 23 točk dosegel Zach LaVine, pri konjenikih pa je z 29 točkami in 10 skoki izstopal Donovan Mitchell.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Na preostalih tekmah so Philadelphia 76ers (36-19) na krilih 37 točk Joela Embiida tesno s 101:98 ugnali Brooklyn Nets (33-23), New York Knicks (31-27) pa so zavoljo 38 točk Jalena Brunsona in 31 Juliusa Randla ugnali Utah Jazz (28-30) s 126:120. Miami Heat (32-25) so za ohranitev šestega mesta na vzhodu po podaljšku s 107:103 ugnali Orlando Magic (23-34), Atlanta Hawks (29-28) pa po zmagi s 125:106 proti odpisanim San Antonio Spurs (14-43) ostajajo v boju za neposredno uvrstitev v končnico. Pomembno zmago s 109:103 je v lovu na končnico proti Golden State Warriors (28-28) vpisalo tudi moštvo Los Angeles Lakers (26-31). Dvoboj je minil brez nekoliko načetega LeBrona Jamesa pri jezernikih in dlje časa odsotnega Stephena Curryja pri bojevnikih. Washington Wizards (26-29) so bili s 127:113 boljši od Indiana Pacers (25-33), ki vse bolj tonejo proti dnu vzhodne konference. Izidi, liga NBA, redni del:

Sacramento Kings - Dallas Mavericks 133:128 (34:32, 28:32, 24:24, 28:26; 19:14) Charlotte Hornets - Denver Nuggets 105:119 Cleveland Cavaliers - Chicago Bulls 97:89

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke