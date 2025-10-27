Reaves, na Dončićev 'način', popeljal Lakerse do zmage v Sacramentu

Austin Reaves je v severnoameriški košarkarski ligi NBA prikazal izjemno predstavo in popeljal Los Angeles Lakers do zmage nad Sacramento Kings. V odsotnosti poškodovanih zvezdnikov jezernikov Luke Dončića in LeBrona Jamesa je Reaves k zmagi s 127:120 prispeval 51 kar točk, kar je njegov osebni rekord.

James zaradi išiasa ne bo igral za Lakers do sredine novembra, slovenski as Luka Dončić, ki je na prejšnjih dveh tekmah jezernikov sam dosegel 92 točk, pa si je na zadnji tekmi proti Minnesoti poškodoval prst na dlani leve roke in bo odsoten približno teden dni.

Po poročanju ameriških medijev je Reaves eden od le štirih košarkarjev v zadnjih 40 letih, ki so na eni tekmi dosegli vsaj 50 točk, 11 skokov in 9 podaj. Preostali trije so Dončić, James Harden in Russell Westbrook, ki zdaj igra za Kings in je tokrat zbral 18 točk ter po šest skokov in podaj.

Jezerniki imajo zdaj dve zmagi na zadnjih treh tekmah, naslednja pa jih čaka v ponedeljek, ko bodo v Portlandu gostovali pri Trail Blazers.

Izid, liga NBA, redni del:

Sacramento Kings - Los Angeles Lakers 120:127 (27:36, 35:26, 28:33, 30:32)



San Antonio Spurs - Brooklyn Nets 118:107

Detroit Pistons - Boston Celtics 119:113

Cleveland Cavaliers - Milwaukee Bucks 118:113

Miami Heat - New York Knicks 115:107

Washington Wizards - Charlotte Hornets 113:139

Minnesota Timberwolves - Indiana Pacers 114:110

Dallas Mavericks - Toronto Raptors 139:129

LA Clippers - Portland Trail Blazers 114:107