Sacramento z zmago v Detroitu korak bližje končnici

Poleg Zacha LaVina sta se dobro odrezala še DeMar DeRozan in Domantas Sabonis in skupaj so popeljali Kralje do zmage nad bati, ki so vstopnico za končnico v vzhodni konferenci že potrdili, čeprav so izgubili štiri od zadnjih petih tekem. LaVine, ki je ob nedeljski zmagi nad Cavaliersi dosegel 37 točk, je tokrat v Detroitu nadaljeval izjemne predstave in zadel osem trojk za skupno 43 točk. DeRozan jih je k zmagi dodal 37 točk, Sabonis pa je dosegel trojni dvojček z 19 točkami, s 15 skoki in z desetimi asistencami. Zmaga pomeni, da Kralji ostajajo na devetem mestu zahoda z izkupičkom 39-40, tik pred desetimi Dallas Mavericks (38-41).

Ker so do konca rednega dela sezone le še štiri tekme, so Kingsi in Mavericksi na dobri poti do turnirja play-in. Edina ekipa, ki jih še lahko izrine iz boja, so enajstouvrščeni Phoenix Sunsi, ki imajo tri zmage manj (35-43).

Košarkarji ekipe Miami Heat pa so zanesljivo s 117:105 premagali moštvo Philadelphia 76ers, ki so že ostali brez nadaljevanja sezone, in se ogreli za prve tekme končnice. Sixersi so doživeli 12. zaporedni poraz.

Izida:

Detroit Pistons - Sacramento Kings 117:127

Miami Heat - Philadelphia 76ers 117:105