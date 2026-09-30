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Košarka

Saga je končana: Liga ABA našla nove sodnike

Ljubljana, 30. 09. 2026 15.11 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
S.V. STA
Sodniki

Tekme 2. kroga regionalne košarkarske lige ABA in drugega kroga lige ABA 2 bodo odigrane po prvotno določenem razporedu in ob predvidenih urah, potem ko so bile uspešno rešene vse težave v zvezi z organizacijo sojenja za sezono 2026/27, so zvečer sporočili iz lige. Tekme bodo sodili sodniki z novega seznama.

"Vodstvo lige ABA z zadovoljstvom sporoča, v veselje vseh neposredno vpletenih, torej klubov, igralcev in trenerjev ter predvsem številnih navijačev, da so izpolnjeni vsi pogoji za začetek tekmovanj," so zapisali v izjavi za javnost.

V zadnjih tednih je bilo vloženega veliko truda v iskanje najustreznejših rešitev v nastalih okoliščinah in premagovanje številnih izzivov, zaradi katerih je bilo treba preložiti tekme prve kroga lige.

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Kljub temu so v najkrajšem možnem času pripravili nov seznam sodnikov, tako da je zdaj vse pripravljeno na začetek regionalnih tekmovanj. Datumi in ure preloženih tekem prvega kroga lige ABA ter prvega kroga lige ABA 2 bodo določili naknadno.

Predsedstvo regionalne košarkarske lige Abe je ob soglasju klubov pred tem zavrnilo nove pogoje, ki so jih ponudili predstavniki sodnikov za rešitev spora v zvezi z višino honorarjev.

Skupina 63 uveljavljenih sodnikov je pred sezono zahtevala drastično povišanje bruto honorarjev, poleg tega pa še dodatke za hrano, potne stroške in zdravstveno zavarovanje.

Vodstvo lige in klubi so te pogoje označili za nesprejemljive. Ker se s prvotno skupino sodnikov niso uspeli dogovoriti, je predsednik sodniške komisije lige ABA Miguel Angel Perez začel sestavljati alternativno listo novih sodnikov.

V zdaj novi sezoni lige ABA bodo igrali trije slovenski klubi. V skladu s terminskim planom bo v petek na sporedu tekma Krke z Budućnostjo, Cedevita Olimpija v soboto v Stožicah gosti Cibono, v nedelja pa sledi še obračune Perspektive Ilirija in Dubaja.

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