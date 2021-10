Saga se nadaljuje: Doc Rivers pokazal vrata Simmonsu kar sredi treninga

Ben Simmons ima težave od samega začetka sezone, že pred pripravami je rekel, da nikoli več ne bo zaigral za Philadelphio. A nato se je na presenečenje vseh nenadoma povsem nepričakovano pojavil na enem od treningov. Očitno pa je v dresu Philadelphie vse prej kot zadovoljen, tokrat naj bi počilo na treningu, trener Doc Rivers je imel vsega dovolj, tako da je Simmonsa predčasno poslal domov. Klub se je odzval in sporočil, da je Simmons suspendiran za eno tekmo, kar pomeni, da bo izpustil uvodno tekmo z New Orelansom. Vprašanje pa je, kako se bo saga s Simmonsom nadaljevala in ali bo ostalo le pri eni tekmi suspenza.