Saga se nadaljuje: 'LeBronov' Lue zavrnil Lakerse, zapletlo se je pri pomočnikih

James in Lue očitno ne bosta znova združila moči, kot so mnogi pričakovali.

Kot poroča ameriški ESPN, se je ustoličevanje LeBronovega favorita za trenerski stolček Jezernikov, zaključilo že na prvih pogajanjih. Lue je franšizi, potem ko je ta ponudila drugo, izboljšano ponudbo, sporočil, da pod takšnimi pogoji ne bo sprejel vloge prvega trenerja ekipe. Jabolko spora naj bi bilo to, da so vodilni možje franšize za pomočnika želeli Jasona Kidda, medtem ko si je Lue v ekipi želel videti pomočnika Franka Vogla in/ali Toma Thibodeaua.

Lue in njegovi zastopniki so ponudbo Lakersov zavrnili, trdijo viri novinarjev ESPN-a. Lakersi so Lueu ponudili triletno pogodbo v vrednosti 16 milijonov evrov. Uradni razlog zavrnitve naj bi sicer tičal v tem, da je Lue zahteval petletno pogodbo z višjo plačo.

The Athletic poroča, da so po neuspelih pogovorih z Lueom v igro za glavnega trenerja tako vstopili Lionel Hollins, Frank Vogel in Mike Woodson.