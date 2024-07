Sagadin: Z Dončićem smo konkurenčni, brez njega niti povprečni

"Glede na to, kar se je pokazalo na terenu, to ni tak strašen neuspeh, ampak realnost. Slovenska reprezentanca mora imeti zmeraj samo en cilj: priti na velika tekmovanja," se je visokega poraza z Grčijo dotaknil Zmago Sagadin in v isti sapi dodal, da bi neuvrstitev na prihodnje evropsko prvenstvo predstavljala "konec sveta", po katerem bi selektorja zagotovo morali zamenjati.

Številni so se nadejali, da bo do spremembe na selektorskem stolčku prišlo že to poletje, a na Košarkarski zvezi Slovenije trdno stojijo za svojim kandidatom Aleksandrom Sekulićem. Po mnenju Sagadina je to pravilno, zase pa pravi, da zaradi svojih princip glede reda in discipline trenutne reprezentance sploh ne bi mogel trenirati.

Trener, ki je Olimpijo pripeljal na "final four" Evrolige, je v svojem slogu izpostavil, da bi morala igra Slovenije temeljiti na obrambi. "Fantje morajo začeti igrati obrambo. Ne vem, kak bo Sekulić to dosegel. Kajti sigurno je dovolj kvaliteten, izkušen trener, da ve, da obramba zmaguje. Ampak ta ekipa ne igra obrambe. Enostavno jih bo moral pritisniti, da bodo igrali obrambo."

