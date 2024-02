Sani Bečirović: 'Gospoda Sagadina izjemno cenim, ampak to so laži'

"Težka sezona, vidi se, da so se nekatere stvari spremenile. Ta projekt, ki je bil zastavljen nekako boli, ker ni bil v celoti izpolnjen. Neke stvari dejansko niso prišle na plano, torej ta mladi projekt. Po drugi strani rezultatsko ena najslabših sezon. Se zgodi. Tudi sam (ko sem bil tam op. a.), ne bom rekel, da smo imeli tako sezono, ampak težavne sezone. Po letošnji sezoni si je treba po mojem mnenju naliti čistega vina in videti točno v kateri smeri želi klub nadaljevati. V štirih letih mojega delovanja v klubu smo v prvi plan vedno postavljali rezultat. Tudi te prodaje, ki so se dogajale letos ... Ne glede na to, da smo vedno imeli ponudbe bodisi za Blažiča, Berryja, Millerja, smo nekako vedno vztrajali pri tem, da si želimo na koncu boriti za najvišje lovorike in premagovati Crveno zvezdo, Partizan, kar je potem postalo tudi stalnica. Mislim, da je letos kritična točka za Cedevito Olimpijo po kateri bo potrebno tudi javnosti sporočiti dolgoročne cilje. Bo to razvojni klub, bo to klub, ki si vedno želi posegati po najvišjih rezultatih?" Je o ne ravno bleščeči sezoni Cedevite Olimpije dejal Bečirović.

Med našim pogovorom v Atenah seveda nismo mogli mimo opomb Bečirovićevega nekdanjega trenerja. "Neke izjave so letele na moj račun in me kritizirale. Tu predvsem mislim na gospoda Sagadina, ki ga izjemno cenim, ampak ne morem mimo dejstva, da se v 'kafanskih pričah', zdaj pa tudi javno omenja moje ime v povezavi z gospodom Pianigianijem. Jaz naj bi bil krivec za vse to, kar ni res. Moja želja je zagotovo bila, da se pripelje velik trener in se rezultatsko sledi ciljem, ki so bili zastavljeni v mojem kadrovanju. Ne morem pa mimo tega, da gospod Sagadin omenja, da je to bila moja izbira in moja odločitev, kajti to so laži in mislim, da je treba to tudi javno povedati nazaj," je o Sagadinovih očitkih dejal Sani Bečirović.