Šakota nič več trener Crvene zvezde

"Dragan Šakota je prišel v težkem času za klub in sprejel delo, ko so ga nekateri zavrnili. Dobro je opravil delo in zahvalili smo se mu za vse," je dejal Nebojša Čović.

Beograjski klub je prevzel novembra lani po odhodu Milana Tomića. Pod vodstvom Šakote je Crvena zvezda v letošnji evroligi zabeležila 11 zmag ob 17 porazih, boja za uvrstitev v končnico pa ni dokončala zaradi pandemije novega koronovirusa, ki je ustavila vsa športna tekmovanja in zaradi katere so Beograjčani utrpeli finančno škodo v višini vsaj 2,3 milijona evrov.